Раньше считалось, что письменность возникла где-то в одном месте и распространилась вместе с торговлей.

Современные данные свидетельствуют о том, что люди обладали способностью к разговорной речи по крайней мере 130 000 лет назад, но письменность изобрели лишь примерно в 3200–3500 годах до нашей эры, пишет IFL Science.

Первым обнаруженным нами письмом является клинопись: клиновидные символы, отпечатанные на глиняных табличках, которые использовались для записи некоторых операций.

"Месопотамскую клинопись можно проследить еще в доисторические времена, до системы счета восьмого тысячелетия до нашей эры, которая использовала глиняные жетоны различных форм. Развитие от жетонов к письму показывает, что письменность возникла из счета и учета", – объясняет в своей статье Дениз Шмандт-Бессерат, почетная профессор искусства и ближневосточных исследований Техасского университета в Остине и эксперт по происхождению письменности.

Она рассказала, что письмо использовалось исключительно для бухгалтерского учета до третьего тысячелетия до нашей эры. А затем шумерская цивилизация проложила путь к литературе, используя письмо для погребальных надписей.

Считалось, что клинопись развилась благодаря использованию жетонов. На памятниках, датируемых 8000–3000 годами до нашей эры, были найдены жетоны различных форм и размеров, которые использовались древними людьми для обозначения различных товаров и отслеживания продаж. И эти жетоны были понятны на обширной территории Ближнего Востока, где говорили на нескольких языках.

Со временем необходимость записывать операции привела к тому, что люди смогли выражать свой язык в письменной форме, записывать более сложную информацию и передавать её, а также создавать все литературные произведения.

До 20-го века считалось, что письменность имела общее происхождение и распространялась по миру благодаря торговле, но затем другие осознали ее чрезвычайную полезность. Однако эта точка зрения несколько изменилась с последующими открытиями и анализом.

Сейчас считается, что различные цивилизации независимо друг от друга изобретали письменность. Не исключено, что это происходило четыре раза в истории человечества. Считается, что она возникла в форме иероглифов около 3200 года до н. э., в Китае около 1300–1200 годов до н. э. и в цивилизациях майя около 300–900 годов до н. э.

"Возможно, что как только цивилизации достигают определенного уровня сложности, им требуется какая-то форма представления для учета торговли, продовольствия и материалов. Например, хотя ведутся дискуссии о том, могли ли древние египтяне испытать влияние Месопотамии, самые древние найденные нами примеры иероглифов, вероятно, были метками для обозначения количества товаров", – говорится в статье.

Однако самый древний образец письменности, который у нас есть из Китая, оказался немного интереснее. Письмо найдено на "костях оракула". Это кости быка и панцири черепахи, которые использовались в период поздней империи Шан в древнем Китае для гадания. Однако неизвестно, как долго письменность существовала в Китае в то время, и не хватает доказательств, чтобы точно сказать, как она возникла.

Нерасшифрованные языки

Напомним, что в мире еще остались древние системы письма, которые остаются нерасшифрованными. Ученые предполагают, что они рассказывают о развитых цивилизациях, чью письменность мы пока не смогли понять. Находки с образцами письменности обнаруживаются, в частности, в Мексике и на территории Индии.

Вас также могут заинтересовать новости: