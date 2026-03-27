Впервые за 40 лет: в Панамском заливе внезапно исчезло 'дыхание океана'

В Панамском заливе исследователи впервые за как минимум 40 лет зафиксировали полное исчезновение сезонного апвелинга – природного явления, которое еще называют "дыханием океана". Его отсутствие в 2025 году нарушило стабильный экологический цикл и лишило морские экосистемы жизненно важных питательных веществ, пишет Earth.com.
Как объясняют ученые, апвеллинг обычно происходит в сухой сезон, когда сильные ветры поднимают из глубин холодные воды, насыщенные питательными веществами. Это стимулирует рост фитопланктона – основы морской пищевой цепи – и одновременно охлаждает прибрежные воды. Однако в 2025 году этого не произошло.
"Отсутствие апвелинга в Панаме в 2025 году подчеркивает, что для понимания этих тропических систем важна именно региональная динамика, а не общие климатические модели", – отметил исследователь Аарон О'Ди.
Что пошло не так
Наблюдения показали резкое сокращение частоты ветров – они возникали на 74% реже, чем обычно. Хотя отдельные порывы были достаточно сильными, их просто не хватило, чтобы запустить подъем холодной воды.
В результате:
- океан не охлаждался более шести недель дольше, чем обычно;
- "холодный период" длился всего 12 дней вместо примерно двух месяцев;
- вода оставалась аномально теплой.
Наибольший риск – для коралловых рифов и рыболовецких сообществ. Без сезонного охлаждения кораллы остаются под длительным тепловым стрессом, что может привести к массовому обесцвечиванию.
В то же время уменьшение питательных веществ означает меньше планктона – а значит, и меньше рыбы.
Для местных жителей это не только экологическая, но и экономическая проблема. Рыболовство в регионе напрямую зависит от этого цикла.
Несмотря на аномалию 2025 года, первые данные за 2026 год показывают возвращение охлаждения. Это дает надежду, что сбой мог быть разовым.