Зеленский объяснил, как война в Иране влияет на возможность проведения мирных переговоров

Американская сторона из соображений безопасности готова встречаться только на территории США, но россияне против поездки в Америку.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ нет, поскольку американцы из-за войны в Иране не готовы встречаться за пределами Америки. Об этом глава государства сказал в эфире телевизионного марафона "Единые новости".

Президент сообщил, что Украина ежедневно ведет переговоры с американской стороной.

"Наша переговорная группа общается со своими визовыми. Но, тем не менее, у нас есть сложности. Знаете, ощущение такое, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? - Потому что мы готовы встречаться где угодно. Да, в трехстороннем формате. Желательно. Но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке, войны с Ираном, американцы из-за мер безопасности не выезжают", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он уточнил, что именно американская команда не выезжает за границу.

В то же время украинская сторона работает над тем, чтобы трехсторонние встречи проходили где-нибудь в Европе, например в Турции или в Швейцарии.

"Где угодно, мы готовы на Ближнем Востоке", - добавил Зеленский.

Впрочем, как повторил глава государства, ситуация сложилась так, что для американской стороны важна составляющая безопасности, а для российской стороны - они готовы встречаться в Турции или в Европе, но не готовы ехать в Соединенные Штаты Америки.

Также он добавил, что пока нет даты возможной встречи.

Украина заинтересована в привлечении Ближнего Востока к освобождению украинцев из плена РФ

Как отметил президент, Украина в беседах со странами Ближнего Востока поднимает вопрос о помощи в возвращении украинских пленных из России. Зеленский сообщил:

"Я думаю, что мы очень надеемся, что у нас будет возможность провести еще один обмен в течение месяца. Все это непросто. Заранее сложно говорить, потому что потом может сорваться. Поэтому, без деталей. Работаем и над этим вопросом".

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Зеленский заявил, что Соединенные Штаты выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну.

Ранее следующий раунд трехсторонних переговоров планировалось провести в первой половине марта, но из-за войны США и Израиля против Ирана они откладываются.

