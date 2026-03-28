Подводный флот США под угрозой: ВМС не хватает работником для строительства субмарин

В отрасли не хватает тысяч специалистов, что сказывается на темпах строительства, в частности подводных лодок класса Columbia.

Военно-морские силы США инвестируют почти 900 миллионов долларов в создание автоматизированных производств деталей для атомных подводных лодок на фоне острой нехватки квалифицированных работников, пишет Business Insider.

Аналитики и Конгресс США признают, что судостроительной отрасли не хватает тысяч специалистов, что уже приводит к задержкам и перерасходам в стратегических программах, в частности по подводным лодкам класса Columbia-class submarine.

Первый "завод будущего" уже запущен

Новый высокотехнологичный объект – Завод №4 – открыли в штате Алабама. Его построила компания Hadrian. Предприятие будет производить компоненты для подводных лодок классов Virginia-class submarine и Columbia.

Министр ВМС Джон Фелан подчеркнул, что это "не просто фабрика", а новая модель производства, где весь процесс – от сырья до готовых систем – объединен в единую автоматизированную платформу.

Заводы используют автоматизацию на базе искусственного интеллекта, что позволяет значительно ускорить производство и обучение персонала. По данным компании, подготовка техников занимает менее 30 дней. В планах – строительство еще двух таких объектов.

"Распределенное судостроение" меняет правила игры

В ВМС объясняют, что новая модель позволяет вынести часть производства за пределы верфей, уменьшая "узкие места" и ускоряя строительство кораблей. По словам чиновников, это критически важно для достижения необходимых темпов производства флота.

Отдельно Военно-морские силы США внедряют систему Ship OS на базе технологий Palantir.

Результаты впечатляют:

планирование строительства сократилось со 160 часов до менее чем 10 минут;

проверка материалов – с нескольких недель до одного часа.

Систему планируют масштабировать на десятки верфей и сотни поставщиков.

Как сообщал УНИАН, за четыре недели войны с Ираном американские военные выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, расходуя высокоточное оружие с такой скоростью, что это беспокоит некоторых чиновников Пентагона.

The Washington Post пишет, что эти ракеты, которые могут запускаться с надводных боевых кораблей и подводных лодок ВМС, являются основным элементом военных атак США с момента их первого применения в боевых действиях в 1991 году во время войны в Персидском заливе. При этом ежегодно производится всего несколько сотен таких ракет, а это означает, что мировые запасы ограничены.

