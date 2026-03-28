По традиции ирландцы добавляют в пюре из картофеля нарезанную капусту, обжаренный лук и бекон.

Легкое, воздушное и кремообразное картофельное пюре – идеальный гарнир ко многим основным блюдам. Оно подходит к жареному мясу, колбасам и рыбным блюдам.

Самый распространенный рецепт пюре – с добавлением сливочного масла и молока. Однако порой оно может быть немного однообразным, поэтому автор издания Mirror Миа О’Хара попробовала приготовить картофельное пюре по традиционному ирландскому рецепту – с капустой.

Такой картофель с капустой называется Колканнон. В Ирландии в картофельное пюре, взбитое со сливками, обычно добавляют белокочанную капусту или листовую капусту кейл.

Видео дня

"Рецепты в интернете несколько отличаются, некоторые добавляют лук, зеленый лук и даже бекон. Я решила немного отойти от традиции и использовать лук-порей и капусту", – написала журналистка.

Она нарезала и поджарила лук-порей и капусту, а затем добавила их в картофельное пюре.

"Результат меня поразил, поскольку он придал пюре гораздо больше вкуса и питательных веществ. Его точно стоит попробовать, если вы хотите добавить больше овощей в свой рацион или улучшить вкус картофельного пюре", – поделилась впечатлениями Миа.

Как приготовить картофельное пюре Колканнон

Сначала нужно собрать все ингредиенты. На 6 порций вам понадобится:

1 кг картофеля, очистить, нарезать кусочками и отварить.

100 г сливочного масла.

150 мл жирных сливок или молока.

Одна небольшая капуста, мелко нарезанная.

Пучок зеленого лука, мелко нарезанного.

По желанию можно добавить любую другую листовую зелень, например, лук-порей.

Пока варится картофель, можно обжарить капусту и зеленый лук с четвертью сливочного масла в отдельной сковороде. Достаточно готовить до 5 минут.

Когда картофель приготовился, его нужно размять, добавить сливки или молоко, оставшееся масло и взбить в воздушное пюре.

Добавьте в смесь капусту и зеленый лук. Перемешайте все вместе и по желанию приправьте.

Как приготовить воздушное картофельное пюре

Напомним, что для приготовления этого блюда лучше всего подходит картофель с высоким содержанием крахмала. Чтобы добиться нежной, воздушной текстуры, картофель не взбивают блендером, а молоко для пюре должно быть теплым, так как от холодного картофель может потемнеть.

