США стирают Иран антикварными самолетами 70-летней давности, - аналитик

Этот самолет впервые поднялся в воздух, когда в Кремле ещё сидел Иосиф Сталин.

В воздушной кампании США против Ирана в 2026 году ключевую роль неожиданно играет стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, которому уже более 70 лет. Как пишет аналитик Джек Бакби на страницах издания 19fortyfive, несмотря на солидный возраст, этот самолет остается эффективным инструментом благодаря современному вооружению и измененной тактике применения.

По данным ВВС США, бомбардировщики B-52 используются в рамках операции "Эпическая ярость" вместе с другими платформами для нанесения ударов по военной инфраструктуре Ирана, в частности по базам баллистических ракет и командным центрам. При этом, как отмечает автор, эти самолеты почти не заходят в воздушное пространство противника.

"B-52 редко требуется непосредственно пролетать над территорией Ирана – вместо этого он запускает дальнобойные ракеты, способные преодолевать сотни километров до цели", – пишет эксперт.

Такой подход позволяет избегать зон поражения современных систем ПВО, включая комплексы типа С-300 и Bavar-373.

Как отмечает аналитик, выживание самолета в условиях современной войны "полностью зависит от дальности применения его вооружения". Именно поэтому B-52 действует как так называемая "летающая ракетная платформа", запуская крылатые ракеты за пределами вражеской системы противовоздушной обороны.

Исторически этот бомбардировщик был создан еще во времена холодной войны для ядерного сдерживания СССР и впервые поднялся в воздух в 1952 году. Однако, как подчеркивает автор, со временем его роль эволюционировала: от массированных бомбардировок во Вьетнаме до высокоточных ударов в современных конфликтах. Сегодня он способен нести до 30 тонн вооружения, включая высокоточные ракеты.

Ключевым элементом нынешней кампании стали ракеты AGM-158 JASSM и их модификация JASSM-ER. По словам эксперта, они позволяют поражать цели на расстоянии более 1000 километров. "Это позволяет наносить удары глубоко на территории противника, не приближаясь к его защищенному воздушному пространству", – отмечает он.

Аналитик также обращает внимание на еще одно преимущество B-52 – значительное количество ракет, которые он может нести. Один самолет способен запускать до 20 крылатых ракет за один вылет, что позволяет небольшому количеству бомбардировщиков выполнять задачи, для которых раньше требовались большие авиационные группировки.

"Хотя сам самолет и старый, оружие, которое он несет, – современное", – подчеркивает эксперт.

Как писал УНИАН, по данным журналистов, в Вашингтоне все чаще раздаются сигналы о подготовке наземной операции США в Иране. Параллельно Пентагон рассматривает возможность переброски еще около 10 тысяч военных в регион, что также расценивается как подготовка к расширению боевых действий.

На этом фоне в США одновременнорассматривают и дипломатические варианты завершения конфликта. Администрация Дональда Трампа подготовила план из нескольких пунктов для прекращения войны.

