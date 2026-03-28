Сначала никто не понимал, почему леса огромного национального парка словно застыли на одном месте.

Долгое время в лесах национального парка Йеллоустоун в США можно было заметить странную закономерность: старые деревья были повсюду, но молодых не было. Проходили десятилетия, но деревья не отрастали. И это продолжалось до 1995 года, ведь ученые не сразу заметили причину, пишет Ecoportal.

Еще в начале 1930-х годов серые волки (Canis lupus) полностью исчезли из Йеллоустонского национального парка. Их истребляли, вытесняли и в конце концов стерли из экосистемы.

Сначала это не казалось чем-то чрезвычайно важным. Но со временем последствия стало невозможно игнорировать. Без волков популяция лосей (Cervus canadensis) быстро росла. В пиковый период по всему парку насчитывалось около 18 000 лосей.

Лоси начали усиленно питаться травами, кустарниками и особенно молодыми деревьями. Они сдирали кору, поедали побеги и не давали новым росткам прижиться. Такие деревья, как осина трепещущая (Populus tremuloides), пострадали особенно сильно. К 1990-м годам исследователи наблюдали нечто необычное: во многих местах вообще не было молодых осинок. Лес не умирал, но и не обновлялся. Он застрял.

Переломный момент в 1995 году

Все начало меняться, когда в 1995 году вернули волков, спустя более 60 лет после их исчезновения. В то время это решение не было общепринятым. Одни люди беспокоились за скот, другие – за безопасность, а многие просто не были уверены, что произойдет.

Но постепенно присутствие волков начало менять ситуацию. Численность лосей резко сократилась, снизившись с примерно 18 000 до примерно 2 000 сегодня.

Еще более важным было поведение лосей. Они стали осторожнее, избегая открытых пространств и мест, где волки могли легко охотиться. Уже одно это давало растениям и молодым деревьям шанс, которого у них не было десятилетиями.

Когда исследователи вернулись, чтобы изучить изменения, они осмотрели 87 осиновых насаждений в северной части Йеллоустонского хребта и сравнили их с предыдущими исследованиями 2012 года. Примерно на трети этих участков было большое количество высоких молодых осин. Еще на трети были отчетливые участки новой поросли.

Также ученые зафиксировали деревья со стволами диаметром более 5 см. Это может показаться невпечатляющим, но в Йеллоустоуне такого не видели с 1940-х годов: впервые за более чем 80 лет росло новое поколение осин.

Эти деревья теперь достаточно крепкие, чтобы выдержать выпас скота, распространяться корнями и даже размножаться. Шаг за шагом лес снова начинает обновляться.

Скрытое влияние волков раскрыто

Только после многих лет наблюдения за этими изменениями полная картина стала понятной. Возвращение волков не только уменьшило численность лосей. Оно изменило всю экосистему. Когда осины возвращаются, они открывают пространство для другой жизни. Их полог пропускает больше света, что поддерживает более широкий спектр растений, ягодных кустарников, насекомых и птиц.

Такие животные, как бобры, получают прямую выгоду, используя эти деревья в пищу и строя плотины, которые создают водно-болотные угодья. Эти водно-болотные угодья, в свою очередь, привлекают еще больше видов.

Система все еще меняется. Численность бизонов растет, и волкам гораздо сложнее охотиться на них, что может повлиять на восстановление растительности в некоторых районах.

Напомним, что недавно ученые поставили под сомнение каскадное восстановление экосистемы Йеллоустоуна после возвращения волков. Группа ученых утверждает, что влияние волков на восстановление ивовых кустарников не столь очевидно. Они измерили объемы крон деревьев и не обнаружили значительных изменений.

Однако эта группа ученых не отрицает сам факт каскадного восстановления в экосистеме национального парка. Они допускают, что на это повлияло не столько возвращение волков, сколько ряд других причин.

