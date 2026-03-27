В народе православный праздник сегодня называют Илларионов день.

28 марта православные отмечают один из самых светлых праздников Великого поста - Похвалу Пресвятой Богородицы. В пятую субботу поста православная церковь торжественно возносит хвалу Божией Матери и обращается к ней с просьбой о защите от всех врагов - как земных, так и духовных. Рассказываем, что можно и нельзя делать в эту дату, какие приметы с ней связаны и какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня

Похвала Пресвятой Богородицы, или Суббота Акафиста - один из самых светлых праздников, который отмечают в пятую субботу Великого поста. Дата одинакова как для нового, так и для старого стиля.

История праздника уходит корнями в VII век. Согласно церковному преданию, войска персов и скифов осадили Константинополь, и греки не могли им противостоять. Тогда патриарх Сергий после молебна перед иконой Божией Матери "Одигитрия" взял образ и ризу Богородицы из Влахернского храма и с крестным ходом обошел город.

Видео дня

Ризу опустили в воды Босфора - в тот же миг разразилась буря, которая уничтожила вражеский флот. Ночью горожане собрались во Влахернском храме и пели благодарственную песнь Заступнице - акафист, что по-гречески означает "неседальная песнь", то есть та, которую поют не садясь.

Поначалу этот праздник отмечали лишь в Константинополе, в том самом Влахернском храме, затем дату внесли в монастырские уставы, а после она стала общецерковной.



Кого почитают сегодня православные согласно новому церковному календарю:

преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского;

преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского;

мучеников Иону, Варахисия и других;

мученика Бояна, князя Болгарского,

а также преподобномученика Евстратия Киево-Печерского.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю

По юлианскому церковному календарю 28 марта вспоминают мучеников Агапия, двух Дионисиев, Пуплия, Тимолая, Ромила и двух Александров. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно староцерковному стилю, об обычаях даты и главных запретах.

Что попросить у Богородицы, что можно делать сегодня

Акафист Похвалы Пресвятой Богородицы звучит на утрене пятой субботы Великого поста - вечером в пятницу. Верующие идут в храм, чтобы вместе прославить Богородицу и попросить ее заступничества от врагов видимых и невидимых.

В народе 28 марта прозвали Илларионов день. В старину к этому дню зима окончательно отступала, в теплых местах, где уже сошел снег, появлялись первые весенние цветы - мать-и-мачеха. Их собирают именно в этот день: считается, что цветки, сорванные сегодня, обладают особой целебной силой и могут исцелить от любых болезней. Мать-и-мачеху заваривают и пьют как во время болезни, так и для профилактики: с алтеем и душицей - от кашля и грудных недугов, с малиной - как потогонное при простуде, с ромашкой - при бронхите.

С мать-и-мачехой связана красивая легенда. Говорят, что цветок назвали в честь двух женских образов: нижняя сторона листа - мягкая и теплая, как материнская ласка, верхняя - гладкая и холодная, как равнодушие мачехи. В народе верят, что если засушить цветки и носить при себе в мешочке, то они будут притягивать любовь и счастье.

Что нельзя делать сегодня - церковные и народные запреты

Церковь в этот день, как и в любой другой, порицает ссоры, сквернословие, зависть, лень и уныние.

Не стоит злиться, обижать кого-либо, как людей, так и животных, отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Поскольку продолжается Великий пост, то для тех, кто постится, под запретом мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Венчаться и устраивать шумные застолья в этот период также не принято.

По народным приметам сегодня считается очень плохой приметой ругаться возле воды - говорят, что поссорившиеся там люди так и останутся врагами до конца жизни.

Народные поверья также запрещают:

жадничать и отказывать в милостыне - это к нужде;

думать о плохом - негативные мысли притягивают болезни;

выворачивать карманы и поднимать с земли чужие деньги - к безденежью.

Нельзя также обижать и прогонять птиц - прогонишь свою удачу.

Погодные приметы на 28 марта

Природа в этот день подсказывает, каким будет лето и урожай:

дождь пошел - к урожайному году;

утром туман и иней - к богатому урожаю фруктов, овощей и злаков;

птицы сидят высоко на ветках - к потеплению, а если летают низко над землей - лето будет сухим и жарким.

Если сегодня слышен глухой и долгий гром - начнутся затяжные дожди.

