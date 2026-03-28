В Киев идет похолодание: температура упадет ниже +10° (график)

Через несколько дней в столице похолодает на 5–6 градусов.

В ближайшие дни погода в Киеве изменится. Солнца в столице станет меньше, а облаков – больше. Температура ночью существенно не изменится, но днем станет заметно холоднее. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода будет постепенно меняться в период с 28 марта по 1 апреля. Безоблачная и теплая погода сменится облачной, однако осадков не ожидается.

По Киевской области ночью 28, 31 марта и 1 апреля будет +2°...+7°, а 29-30 марта +4°...+9°. Днем 28-29 марта еще сохранится комфортное тепло с максимальной температурой +13°...+18°. В течение 31 марта – 1 апреля похолодает до +6°...+11°.

В столице ночью будет +4°...+8°, а днем прогнозируют понижение температуры с +15°...+17° 28 марта до +9°...+11° 31 марта и 1 апреля.

Погода в Украине меняется

В течение этой недели в Украине преобладала в основном солнечная и теплая погода. Однако на выходных атмосферная ситуация изменится, сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 28–30 марта погодные условия будет определять зона пониженного давления, связанная с южным циклоном. В результате этого в большинстве регионов ожидаются дожди – преимущественно небольшие, местами умеренной интенсивности.

При этом 28–29 марта температура воздуха останется довольно высокой. Зато уже 30 марта в Украину начнет поступать более прохладный воздух, что ощутимее скажется на дневных показателях в большинстве областей, кроме южных регионов.

