Зеленский заявил, что западные гарантии для Украины должны включать передачу ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные гарантии Украине должны включать передачу ей ядерного оружия.

"Все говорят, что Украина не выиграет в этой войне, потому что РФ - ядерная держава. Так скажите мне, как вы считаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие". Но пока что никто этот вопрос не поднимал", - сказал он в интервью Le Monde.

По его мнению, всей Европе, а не только Украине, нужно мобилизоваться, потому что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание.

"Мы не хотим, чтобы наша территория снова была оккупирована. Донбасс - это наши оборонительные линии и укрепления, которые строились годами. Если мы оставим эти районы, это откроет путь к быстрой оккупации. США говорят: "Уйдите из Донбасса, а мы дадим гарантии безопасности". Но наши укрепления и являются гарантиями безопасности. Мы не можем обменять реальные гарантии, созданные нашей армией, на другие обещания", - заявил Зеленский.

По его словам, он больше не хочет публично говорить о том, как видит победу Украины:

"Но мы должны сохранить независимость, свободу выбора и наше государство. Это и будет основой справедливого мира".

Ядерное оружие для Украины

В годовщину полномасштабного вторжения в Украину Кремль сосредоточился на безосновательных обвинениях в адрес Великобритании и Франции в том, что они планируют передать Киеву ядерное вооружение.

Аналитики из Института изучения войны подчеркнули, что заявления российской разведки были скоординированы с чиновниками и направлены на отвлечение внимания от годовщины нападения на Украину.

