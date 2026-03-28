США скоро исчерпают запасы своих самых ценных ракет Tomahawk, - WP

США уже применили 850 ракет Tomahawk против Ирана.

За четыре недели войны с Ираном американские военные выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, расходуя высокоточное оружие с такой скоростью, которая тревожит некоторых чиновников Пентагона, пишет The Washigton Post.

Эти ракеты, которые могут запускаться с надводных боевых кораблей и подводных лодок ВМС, являются основным элементом военных атак США с момента их первого применения в боевых действиях в 1991 году во время войны в Персидском заливе. При этом ежегодно производится всего несколько сотен таких ракет, а это значит, что мировые запасы ограничены.

Один чиновник охарактеризовал количество оставшихся на Ближнем Востоке ракет "Томагавк" как "тревожно низкое", а другой заявил, что без вмешательства Пентагон приближается к "Винчестеру" – военный сленг, означающий "полное израсходование боеприпасов" – для своих поставок ракет "Томагавк" на Ближний Восток.

Видео дня

Согласно документам ВМС, стоимость последних версий ракеты может достигать 3,6 миллиона долларов за штуку, а на её производство требуется до двух лет. В последние годы их закупали небольшими партиями, в прошлогодний оборонный бюджет было включено всего 57 штук.

Маккензи Иглен, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, заявила, что до начала операции "Эпическая ярость" в конце прошлого месяца у ВМС США, вероятно, было от 4000 до 4500 ракет "Томагавк". Другие военно-морские аналитики утверждают, что это число может быть значительно меньше, возможно, ближе к 3000, учитывая их широкое применение в недавних операциях, включая удары администрации Трампа в прошлом году по Ирану, Йемену и Нигерии.

Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, сказал, что если военные выпустили более 800 ракет Tomahawk по Ирану, "это составит около четверти всего арсенала". Его аналитический центр оценивает, что на начало войны месяц назад у ВМС США могло быть всего 3100 ракет Tomahawk.

"На пополнение запасов потребуется несколько лет", – сказал Кансиан.

Ракеты Tomahawk - новости

Как писал Forbes, крылатые ракеты Tomahawk, которые десятилетиями считались ключевой ударной силой США, оказались под ударом критики из-за серии сбоев. В разных регионах мира все чаще фиксируются случаи, когда ракеты не взрываются после удара.

Такие неразорвавшиеся ракеты представляют не только военную, но и технологическую угрозу. Иран уже имеет опыт копирования западной техники, в частности беспилотников, и может использовать такие находки для создания собственных аналогов.

