Шкиряк: По результатам выборов в Кривом Роге открыто уголовное дело

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

«Открыто уголовное производство по факту заявления со стороны представителей партии «Объединение "Самопомич", номер 12015040230000610 по ст. 366 ч.1 УК Украины («Служебный подлог» - УНИАН). Проводятся следственные действия», - написал Шкиряк.

Он также сообщил, что подразделения Нацполиции в Кривом Роге усилены дополнительными нарядами бойцов Нацгвардии и спецподразделений оперативного назначения.

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«Это сделано с целью недопущения провокаций и попыток дестабилизации и силового противостояния между всеми участниками конфликта. Реакция на такие правонарушения будет жесткой и адекватной. Ситуация под контролем», - заверил советник.

Он также выразил убеждение, что за ситуацию, которая сложилась в Кривом Роге, всю полноту ответственности должна нести Центральная избирательная комиссия и лично ее председатель Михаил Охендовский.

«Снова происходит откровенный саботаж с его стороны, которым бездействие ЦИК, по сути нивелирует всю демократичность и прозрачность избирательного процесса. Не исключено, что Охендовский может находиться в коррупционном сговоре с "Опоблоком" и непосредственно финансово-политическим кланом Вилкулов. Отсюда, наверное, и полное безразличие и нежелание реагировать соответствующими решениями на события, происходящие в городской комиссии с выборами в Кривом Роге в целом», - написал Шкиряк.

По его мнению, такие действия должностных лиц ЦИК недопустимы.

Он убежден, что конфликт можно решить, если вывести его в юридически-правовую плоскость.

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«От себя добавлю, что никаким провокаторам не удастся втянуть правоохранителей в свои политические разборки. Полиция над политикой, не вмешивается в избирательный процесс и непосредственно реагирует только на нарушения закона. Мы будем действовать исключительно в рамках предоставленных нам полномочий», - заверил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, "Самопомич” заявляла, что обжалует результаты выборов в Кривом Роге.

В Днепропетровской области городским головой Кривого Рога избран Юрий Вилкул от "Оппозиционного блока". Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что Вилкул получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).