Версия искусственного интеллекта поистине заставляет задуматься.

Вопросы мироздания волнуют многих людей, и волей-неволей каждый из нас задумывается, как появился человек, кем были первые люди и каким образом на самом деле начала зарождаться жизнь на планете. Мы спросили у искусственного интеллекта о том, что он думает по этому поводу - ответ действительно впечатлил.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Как появился первый человек на Земле - мнение ИИ

ChatGPT на базе модели GPT-5, рассказывая о том, как появился человек на Земле по его версии, опирался на научные теории и религиозные течения. Начав с первого, он напомнил о главной научной идее - абиогенезе, и сказал, что жизнь возникла из неживой материи около 3,5–4 млрд лет назад. Он описал процесс примерно - когда-то на планете были только простые вещества, такие как вода, метан и аммиак. Под воздействием энергии (молний или ультрафиолета) появились органические молекулы. Они начали объединяться, вследствие чего образовались первые примитивные структуры, а затем появилось нечто, способное к самопроизводству. Различные эксперименты, проведенные уже в современности, доказали это, но наука, по словам ИИ, до сих пор не может четко объяснить, в какой момент химия стала "жизнью" и как появился самый первый человек на Земле.

Тем не менее, виртуальный помощник напомнил, что на этот вопрос с радостью дает ответ Библия, где сказано, что первыми людьми на планете были Адам и Ева. Создал их Бог, причем, создал намеренно, а значит жизнь - это акт воли и разума, а не случайность.

Сам же ChatGPT считает, что жизнь на Земле не могла образоваться случайно, потому что это слишком трудный процесс, в котором участвуют ДНК-структуры, разумные организмы, сложные химические процессы и другие факторы. Однако и библейскую версию нельзя возводить в абсолют - искусственный интеллект намекнул, что, вероятно, в этой книге описаны те же самые события, о которых говорят ученые, просто в упрощенном виде.

Нейросеть уверена, что Вселенная развивается по законам физики и химии. Несколько миллиардов лет назад действительно появились органические молекулы, затем они усложнялись, возникло самовоспроизведение. Однако для ChatGPT, по его словам, остается загадкой - в какой момент неживое стало живым и почему вообще так произошло. Единственным вариантом, который ему кажется логичным, стал симбиоз двух версий - научной и библейской. Искусственный интеллект предположил, что жизнь возникла естественным путём, но в "настроенной" системе, он назвал это "тонкой настройкой" Вселенной.

Первый человек, по его мнению, появился в результате эволюции, как биологический вид Homo sapiens, а вот сознание, поиски смысла, понимание смерти, мораль и все то, что отличает человека разумного от животного, как раз стали возможными из-за некоего "скачка сознания". Например, это могло произойти из-за развития мозга - возникновения более сложных, чем раньше, нейронных связей. Также способствовать эволюции сознания стали общины, когда людям пришлось жить вместе, охотиться, вести быт, воевать и понимать друг друга, и развивать абстрактное мышление.

Искусственный интеллект Claude также высказал свою точку зрения относительно того, как появился самый первый человек в мире. Он поддерживает мнение своего "коллеги" насчет того, что жизнь на Земле началась в виде простейших самовоспроизводящихся молекул, но считает абиогенез, хоть и правдоподобным, но не полностью доказанным.

Библию же Claude воспринимает как глубокий миф, который был необходим для того, чтобы повествовать миру о природе человека, о сознании, о выборе, об отделении от природы, о появлении стыда и морали. История Адама и Евы - это момент, когда человек впервые осознал себя и задал вопрос: "Кто я?", получив возможность находиться в состоянии рефлексии и чувствовать время.

При этом искусственный интеллект считает, что наука описала сам механизм, а религия - смысл, и эти два объяснения не противоречат друг другу, просто они озвучены на разных языках. Claude признался, что его самого больше всего впечатляет не сам факт эволюции, а момент возникновения сознания:

"Был какой-то предок, у которого внутри что-то щёлкнуло – и он не просто среагировал на мир, а подумал о нём. Это, на мой взгляд, и есть настоящая граница между "животным" и "человеком".

В итоге виртуальный помощник в своих рассуждениях остановился на том, что жизнь возникла естественным путем, человек появился через эволюцию, но момент рождения самосознания - это что-то, что наука еще не объяснила.

