Туристы обнаружили в Европе 'проход' во вселенную 'Властелина колец'

Эта живописная долина в Швейцарии действительно напоминает кусочек сказочного мира.

В Швейцарии все большую популярность среди туристов приобретает долина Лаутербруннен, которая отличается уникальным природным ландшафтом и впечатляющим количеством водопадов. Но самое главное – она выглядит как место из классического фэнтези, словно именно здесь могли бы разворачиваться события "Властелина колец", пишет The Sun.

Название местности – Лаутербруннен – переводится как "шумные источники". И это полностью соответствует реальности: в узкой альпийской долине насчитывается более 70 водопадов, шум которых слышен издалека.

Долина расположена у подножия Швейцарских Альп и известна своими живописными деревнями с традиционными шале. Во многих из них действует запрет на автомобильный транспорт, что придает местности особую атмосферу спокойствия и аутентичности.

В то же время главной туристической достопримечательностью остаются именно водопады, которые веками прокладывали себе путь сквозь горные породы. Среди самых известных – водопад Штауббахфаль, расположенный в одноименной деревне. Его высота достигает 297 метров, что делает его самым высоким свободно падающим водопадом страны. Туристы могут осмотреть водопад с различных смотровых площадок или подойти почти вплотную по специально обустроенной тропе. В летний период водопад дополнительно подсвечивают в вечернее время.

Еще более впечатляющим по высоте является водопад Мюрренбахфаль, в котором вода падает с высоты более 400 метров. Не менее уникальным объектом считается система Трюммельбахфаль – это десять подземных водопадов, которые являются крупнейшими в Европе в своем роде. Для посетителей оборудованы специальные маршруты, доступ к которым платный.

Долина привлекает туристов не только летом, но и зимой. Она входит в состав горнолыжного региона Юнгфрау, который предлагает около 275 километров трасс и десятки подъемников. В теплое время года, с июня по сентябрь, местность особенно популярна среди любителей пеших прогулок, тогда как зимой сюда приезжают ради лыжного отдыха.

Помимо природных ландшафтов, туристам доступна и развитая инфраструктура. Между горными деревнями курсируют канатные дороги, в частности маршрут от Лаутербруннена до Мюррена, который преодолевает более 600 метров высоты всего за несколько минут. Рядом также расположены другие популярные населенные пункты – Венген, Гиммельвальд и Штехельберг.

Впечатления от долины туристы часто описывают как "захватывающие" и сравнивают со сказочными пейзажами из фэнтези. В частности, местность нередко ассоциируют с вымышленным миром Средиземья, созданным Джоном Толкином. Известно, что писатель посещал этот регион еще в начале ХХ века, что могло повлиять на его творчество.

