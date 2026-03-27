Команда Орбана обвинила известного венгерского журналиста в шпионаже в пользу Украины

Журналист работал над крупным расследованием о связях министра Петера Сийарто с Москвой.

Венгерское правительство выдвинуло обвинения против одного из самых известных журналистов-расследователей страны, обвинив его в шпионаже в пользу Украины. Перед этим он опубликовал расследование о последствиях обвинений венгерского правительства в передаче конфиденциальной информации ЕС в Москву, пишет The Guardian.

До этого проправительственное издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что иностранные разведывательные службы прослушивали главу МИД Венгрии Петера Сийярто с помощью венгерского журналиста Сабольча Паньи.

В статье была опубликована отредактированная запись, сделанная без ведома Паньи, на которой человек, похожий по голосу на Панью, обсуждал разговоры Сийярто со своим источником. На записи обсуждался номер телефона, который мог использовать Сийярто для общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Видео дня

Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуляш заявил, что против Паньи, которого он обвиняет в "шпионаже против собственной страны в сотрудничестве с иностранным государством", будут выдвинуты обвинения.

"В Венгрии разоблачают все больше украинских шпионов", – сказал Гуляш.

Журналисты отметили, что это повторение одного из тезисов предвыборной кампании Орбана, который пытается убедить избирателей в том, что наибольшая угроза для Венгрии заключается в войне по соседству, в Украине.

Защита журналиста

Сам Паньи опроверг любые правонарушения. "Обвинения журналистов-расследователей в шпионаже практически беспрецедентны в XXI веке для государства-члена Европейского Союза, – написал он. – Это что-то более типичное для путинской России, Беларуси и подобных режимов".

Он отверг обвинения в сотрудничестве с какой-либо иностранной разведывательной службой в прослушивании или слежке за Сиярто. "Наоборот, я пытался собрать и проверить, постфактум, информацию и фрагменты информации, появившиеся годами ранее относительно общения между Сийярто и Лавровым", – написал он. Он добавил, что с 2023 года расследует подозрения о том, что отношения между Петером Сийярто и российскими чиновниками могли пересечь границы закона.

Когда стало ясно, что венгерское правительство преследует Паньи, одно из изданий, на которое он работает, VSquare, заявило, что правительство Венгрии "прибегает к авторитарной тактике, чтобы преследовать журналиста, чьи репортажи разоблачают правду, неудобную для режима".

В заявлении добавляется: "Это метод работы Кремля: руководство прямо из советских учебников, написанных на Лубянке".

Обвинения Сийярто в передаче россиянам внутренней информации ЕС

Напомним, что недавно стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы передать ему детали конфиденциальных встреч ЕС.

Сийярто сначала отверг это обвинение, но позже признал, что он советовался с Лавровым до и после встреч министров иностранных дел ЕС относительно их повестки дня и решений. Он назвал такие разговоры "дипломатией".

Ведущий кандидат от оппозиции Петер Мадяр заявил, что, напротив, обвинения могут быть приравнены к государственной измене, если они подтвердятся.

Выборы в Венгрии

Добавим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия "Фидес" столкнулись с беспрецедентным вызовом со стороны оппозиционера Петера Мадяра, бывшего высокопоставленного члена "Фидес".

Поскольку венгры борются с экономической стагнацией, ростом стоимости жизни и ухудшением социальных услуг, опросы показывают, что Орбан и "Фидес" отстают от оппозиционной партии "Тиса".

За этой настойчивой кампанией внимательно следят во всем мире, поскольку она может иметь глубокие последствия как для Европы, так и для правых политических сил.

Вас также могут заинтересовать новости: