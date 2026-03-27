Путин сделал российским олигархам предложение, от которого невозможно отказаться, – FT

Российский бюджет хотят профинансировать за счет "пожертвований" неравнодушных олигархов

Экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться. На этом фоне Владимир Путин предложил олигархам скинуться в бюджет, чтобы Россия и дальше могла убивать украинцев. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам двух собеседников издания, российский диктатор намерен продолжать войну до полного захвата Донбасса. При этом источники утверждают, что Путин якобы был согласен на предложенный американцами вариант с "демилитаризованной зоной" на Донбассе, но поскольку Украина категорически отказалась отдавать свою территорию, Россия продолжит агрессию.

Поэтому во время недавней встречи Путина с олигархами и было озвучено предложение покрыть дефицит российского бюджета деньгами олигархов.

"Один из участников встречи действительно сказал, что считает необходимым выделить определенную очень большую сумму денег для государства. Это было решение его семьи", – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, общаясь с прессой.

По словам Пескова, этот неназванный олигарх "утверждал, что подавляющее большинство участников встречи начали свой бизнес в 1990-х годах и начинали с тех или иных связей в государстве. Поэтому многие считают своим долгом делать такие взносы".

Песков добавил, что Путин "приветствовал инициативу".

Как отмечает Financial Times, личный контакт Путина с олигархами практически исключает возможность того, что они проигнорируют "просьбу". По крайней мере двое бизнесменов во время встречи якобы сказали Путину, что они будут рады сделать добровольные взносы для финансирования бюджета, сообщили источники.

В частности, собеседники Financial Times утверждают, что олигарх Сулейман Керимов заявил о готовности дать Путину 100 миллиардов рублей (около 1,28 млрд долларов). Также утверждается, что неназванную сумму якобы согласился выплатить металлургический магнат Олег Дерипаска.

Правда, вряд ли взносы такого размера что-то принципиально изменят. Указанной суммы в 100 миллиардов рублей хватит примерно на один день потерь российского бюджета.

Ситуация в российской экономике

Как сообщал УНИАН, обозреватели фиксируют ухудшение макроэкономической ситуации в России на фоне войны против Украины и санкционного давления. В частности, в российской экономике отмечается высокая инфляция, рост бюджетного дефицита и существенное падение доходов от экспорта энергоносителей, которые традиционно являются ключевым источником валютных поступлений для Кремля.

На этом фоне даже официальные прогнозы предсказывают очень низкие темпы экономического роста, что указывает на стагнационный характер развития российской экономики.

