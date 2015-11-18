"Батькивщина" распустила фракцию в Криворожском горсовете и выгнала ее членов из партии

21:59, 18 ноября 2015
Политика
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Партия ВО "Батькивщина" распустила фракцию в Криворожском городском совете (Днепропетровская область) и исключила из партии ее членов.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении партии.

"Фракция "Батькивщина" в Криворожском горсовете распущена решением президиума политсовета партии в связи с участием в заседании совета до установления официальных результатов выборов мэра Кривого Рога", - сказано в нем.

Такое решение было принято в среду вечером на экстренном заседании президиума политсовета партии.

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Этим же решением депутаты Криворожского горсовета, избранные от "Батькивщины", были исключены из партии.

Напомним, ранее в среду "Батькивщина" распустила бюро Криворожской горорганизации и отстранила от должности ее руководителя Ольгу Бабенко.

Скандал в "Батькивщине" накануне возник из-за позиции Криворожской горорганизации, которая решила поддержать решение городской избирательной комиссии (в которой имела двух членов) о признании победителем второго тура выборов мэра Кривого Рога действующего городского голову Юрия Вилкула, который баллотировался от "Оппозиционного блока".

Ряд политических сил считают, что во время второго тура были фальсификации в пользу Вилкула, принципиально повлиявшие на результаты голосования. Против Вилкула во втором туре выступал кандидат от "Самопомочи" Юрий Милобог.

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