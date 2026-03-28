В NASA нашли необычный способ увеличить время пребывания человека в космосе

В NASA считают, что это может навсегда изменить полеты в космос.

Долгие годы ученые размышляли над тем, как можно увеличить время пребывания человека в космосе. Для выживания астронавтов им необходимы кислород и вода, а их доставка является очень дорогостоящей логистической операцией.

Как пишет Indian Defence Review, команда NASA по демонстрации карботермического восстановления, известная как CaRD, успешно извлекла кислород из имитированной лунной почвы с помощью концентрированной солнечной энергии. Этот важный шаг был подтвержден комплексными испытаниями прототипа.

В течение многих лет NASA рассматривало идею: вместо того, чтобы ввозить средства жизнеобеспечения с Земли, астронавты могли бы добывать ресурсы из той среды, в которой они находятся.

В издании отметили, что лунный реголит почти наполовину состоит из кислорода по массе. Проблема заключается в том, что этот кислород не плавает свободно, он химически заперт внутри силикатных минералов и оксидов металлов. В таком виде совершенно не пригодный для дыхания.

Луна также регулярно получает кислород из магнитохвоста Земли - задней части магнитного поля нашей планеты. Ничто из этого не доступно без вмешательства.

Команда CaRD взялась за разрыв этих химических связей, применив метод карботермического восстановления. Солнечный концентратор фокусирует энергию в специализированном реакторе, а затем тепло запускает химическую реакцию, которая выделяет кислород из почвы, производя в качестве побочного продукта оксид углерода. По данным NASA, оксид углерода является важнейшим предшественником для получения как кислорода, так и топлива.

Более того, ученые заявили, что последствия эксперимента не ограничиваются лунной поверхностью. В NASA подчеркнули, что те же системы, которые используются для переработки газов из реголита, могут быть адаптированы для использования на Марсе.

