Грецкие орехи для мозга, сердца и сна – сколько нужно в день

Исследования показали неожиданную пользу орехов для долголетия и общего здоровья человека.

Грецкие орехи всё чаще называют продуктом, способным замедлять процессы старения. Как пишет Prevention, регулярное их употребление может поддерживать здоровье мозга, укреплять сердце и даже улучшать качество сна.

Главная особенность грецких орехов – высокое содержание альфа-линоленовой кислоты, растительной формы омега-3. Эти жирные кислоты известны способностью снижать воспаление и поддерживать работу мозга. Кроме того, орехи богаты клетчаткой, магнием, медью, марганцем и антиоксидантами, включая витамин Е и полифенолы.

Понятие "антиэйдж" касается не только внешности, но и сохранения активности организма. Американская ассоциация здоровья сердца провела исследование, могласно которому стало понятно, что люди, которые регулярно употребляют орехи, реже сталкиваются с возрастной слабостью, потерей мышечной силы и энергии. В частности, у женщин, которые ели орехи не менее пяти раз в неделю, риск хрупкости организма был значительно ниже.

Другое исследование, опубликованное на pubmed, показало, что грецкие орехи также положительно влияют на мозг. Они помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением – основными факторами когнитивного снижения и болезней, таких как болезнь Альцгеймера. Некоторые исследования показывают, что компоненты орехов могут даже препятствовать образованию вредных белковых отложений в мозге.

Не менее важна их роль в поддержании сердца. Регулярное употребление орехов способно снижать уровень воспалительных маркеров в организме, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё один неожиданный эффект – улучшение сна. Орехи содержат мелатонин, триптофан, магний и витамины группы B, которые помогают быстрее засыпать и лучше высыпаться. В экспериментах люди, добавлявшие орехи к ужину, засыпали быстрее и чувствовали себя бодрее на следующий день.

При этом важно соблюдать меру. Как пишет издание, оптимальная порция – около 30 граммов в день, что соответствует примерно 12–14 половинкам ореха. Некоторые исследования допускают чуть большую порцию вечером для улучшения сна.

Грецкие орехи легко включить в рацион: их можно добавлять в каши, салаты, смузи или есть как самостоятельный перекус. Главное – регулярность, ведь именно она позволяет получить максимум пользы для здоровья и долголетия.

