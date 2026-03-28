Сегодня Украину разогреет до +18°, но есть нюанс

В некоторых областях 28 марта пройдут дожди.

Суббота, 28 марта, будет теплой по всей Украине. Температура днем поднимется до +13°...+18°. В большинстве областей будет сухо и облачно с прояснениями, но местами на западе и юго-западе пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях столбики термометров покажут +15°...+17°. В течение суток тут пройдут небольшие дожди. В Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой обалстях вероятность осадков меньше.

На севере Украины суббота будет сухой и теплой. Тут воздух прогреется до +15°...+17°, только на Сумщине столбики термометров покажут +13°...+15°.

Восток Украины сегодня разогреет до +15°...+18°, только в Харьковской области будет на пару градусов свежее, +13°...+15°. Без осадков, ожидается облачная погода с солнечными прояснениями.

В центральной части страны столбики термометров покажут +13°...+15°, в Днепропетровской области будет до +17°.

На юге Украины суббота будет очень теплой, тут воздух прогреется до +16°...+18°, но местами в Одесской и Николаевской областях пройдут небольшие дожди.

28 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

28 марта - святого Иллариона. По приметам, если в этот день есть туман, то лето будет холодным., а если дождь - то будет хороший урожай.

Вас также могут заинтересовать новости: