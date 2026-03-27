Как отличить настоящую любовь от иллюзии: 5 главных сигналов

Эти признаки показывают, готов ли человек к честным отношениям.

Учитывая то, что практически любой человек в первый месяц знакомства способен казаться идеальным партнером, специалисты советуют обращать внимание на пять "зеленых флагов". Именно эти сигналы могут указать на то, что перед вами человек с серьезными намерениями и здоровым подходом к отношениям, а не просто удачно созданный образ.

Как пишет CNBC, психолог из Нью-Йорка Сабрина Романофф объяснила, что главная сложность знакомств заключается в том, что человек изначально не знает, кто находится перед ним. По ее словам, задача - постепенно понять это, обращая внимание на определенные сигналы в поведении.

И вот какие пять положительных сигналов перечисляют эксперты:

Последовательность. Эксперт отмечает, что в начале отношений почти каждый способен производить впечатление идеального партнёра, однако истинный интерес проявляется в стабильности поведения со временем. Это заметно в мелочах: внимании к словам, интересе к жизни партнёра, умении возвращаться к ранее обсуждённым темам. Забота должна проявляться не только во время встреч, но и между ними.

Умение признавать ошибки. Ошибки – естественная часть жизни, однако важнее то, как человек на них реагирует. Зрелый партнёр берёт ответственность за свои действия, умеет извиняться и воспринимает промахи как возможность для роста. Разница становится очевидной в простых ситуациях: вместо обвинений или оправданий человек способен искренне признать свою вину. Такой подход формирует здоровую основу для развития отношений.

Контроль над эмоциями. Повседневные трудности неизбежны, но показательным становится поведение человека в стрессовых ситуациях. Эксперт советует обращать внимание на реакции на мелкие неудобства, отношение к окружающим, в том числе к обслуживающему персоналу. Терпение, спокойствие и умение взглянуть на ситуацию шире говорят о внутренней устойчивости, тогда как раздражительность и агрессия могут свидетельствовать о проблемах в управлении эмоциями.

Четкое понимание своих намерений. Чувство безопасности в отношениях напрямую связано с ясностью намерений. Люди, которые понимают, чего хотят, и подтверждают это действиями, вызывают больше доверия. Это проявляется в готовности постепенно впускать партнёра в свою жизнь, знакомить с близкими и делиться важными аспектами своей реальности. Неопределённость же, наоборот, провоцирует тревогу и неуверенность.

Ощущение спокойствия рядом. Сильная химия не всегда является признаком здоровой связи. По словам специалиста, иногда она может быть отражением прошлых, не самых благополучных сценариев. Гораздо важнее обратить внимание на внутренние ощущения: комфорт, естественность и лёгкость в общении. Если после встречи остаётся чувство спокойствия и уверенности, это говорит о том, что рядом человек, которому можно доверять.

