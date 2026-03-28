Синоптик предупредил об интенсивных дождях в Украине: где понадобятся зонтики

28 и 29 марта будет очень тепло.

Последние выходные марта подарят украинцам теплую погоду, местами с умеренными дождями и слабым туманом. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие сутки в большинстве областей будет преобладать аномально теплая погода, как для этого времени года.

"Однако на фоне весеннего тепла в ряде регионов пройдут дожди, которые в Одесской области и местами в западной части будут довольно интенсивными", – уточнил синоптик.

Но в целом, по его словам, опасных или стихийных явлений ожидать не стоит, погода будет относительно спокойной.

Погода 28 марта

В западных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Возможен туман. Ветер 5 – 10 м/с. Температура +13...+18 °С, в Карпатах +5...+10 °С.

В северной части страны местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер 3–8 м/с. Столбики термометров покажут +8...+13 °С.

В центральных регионах ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Воздух здесь прогреется до +11…+16 °С.

На юге Украины будет тепло и без существенных осадков. Лишь на юге Одесской области днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер 5 – 10 м/с. Температура воздуха днем +13…+18 °С, вдоль побережья морей +8…+13 °С.

На востоке Украины сегодня будет переменная облачность с прояснениями, без существенных осадков. Местами возможен слабый туман. Днем воздух прогреется до +12…+17 °С.

Погода 29 марта

В западных регионах временами будет наблюдаться небольшой дождь, в Карпатах и на Прикарпатье осадки ожидаются умеренные. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, днем +9…+14 °С.

На севере Украины существенных осадков не предвидится. Ветер 5–10 м/с. Ночью будет +2…+7 °С, а днем +10…+15 °С.

В центральных областях также без существенных осадков. Температура в ночное время составит +3…+8 °С, днем воздух прогреется до +13…+18 °С.

На юге в воскресенье местами пройдет небольшой дождь, в Одесской области ожидаются значительные дожди. Ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью +6…+11 °С, днем +13…+18 °С, а вдоль побережья морей +8…+13 °С.

На востоке 29 марта будет преобладать теплая погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется в диапазоне +2…+7 °С, днем +12…+17 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных в Киеве будет без существенных осадков, только в воскресенье увеличится облачность. В субботу столицу согреет до +12...+14, а в воскресенье немного похолодает – до +10...+12 градусов.

