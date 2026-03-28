Исторический полет: астронавты NASA приступают к финальной подготовке к миссии на Луну

Астронавты полетят в капсуле Orion, созданной для перевозки людей в дальний космос.

Четверо астронавтов, отобранных для миссии NASA "Артемида II", прибыли во Флориду 27 марта, начав заключительный этап подготовки к первому пилотируемому полету на Луну за последние более 50 лет. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о космонавтах NASA Рэйде Визмене, Викторе Гловере, Кристине Кох, а также астронавте Канадского космического агентства Джереми Хансене. Они прилетели в Хьюстон, откуда уже 1 апреля могут стартовать в космос на ракете Space Launch System (SLS) NASA.

Отмечается, что они полетят в капсуле Orion, которая была создана для перевозки людей в дальний космос. Миссия, которая продлится около 10 дней, отправит экипаж на высокоскоростную орбиту вокруг Луны и обратно.

"Нация и мир долго ждали, чтобы снова это сделать", - заявил журналистам после приземления в Космическом центре имени Кеннеди командир миссии Вайзман, подчеркнув, что он и его коллеги по экипажу "очень вдохновлены, чтобы это сделать".

Также он добавил:

"Это была большая работа. Это было замечательное путешествие, приятно оказаться здесь, в теплом воздухе Флориды".

В Reuters добавляют, что Artemis II станет первой пилотируемой миссией многомиллиардной программы NASA "Артемида". Несмотря на то, что она не будет предусматривать попытку посадки на Луну, она отправит астронавтов дальше от Земли, чем любой предыдущий пилотируемый космический полет, а также позволит проверить системы жизнеобеспечения, навигацию, связь и эффективность теплозащитного экрана космического корабля "Орион".

По словам журналистов, экипаж провел два года, готовясь к миссии, с момента назначения в 2023 году. С 18 марта они находятся в стандартной предполетной карантинной изоляции в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне, а перед запуском они планируют переехать в жилые помещения экипажа астронавтов NASA во Флориде.

Кроме того, пилот миссии Гловер станет первым темнокожим астронавтом, который посетит окрестности Луны. Кох станет первой женщиной, которая это сделает, а Хансен - первым неамериканским астронавтом, который выйдет за пределы низкой околоземной орбиты.

Все члены экипажа, кроме Хансена, ранее уже бывали в космосе. По словам командира миссии Вайзмана, экипаж готов к любым неожиданностям.

"Когда мы покинем планету, мы можем сразу вернуться домой, можем провести три-четыре дня вокруг Земли, можем полететь на Луну - именно туда мы и хотим попасть. Но это тестовая миссия, и мы готовы к любому сценарию", - заверил он.

