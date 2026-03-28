Курс доллара и евро в Украине сегодня: какая цена валюты 28 марта

Курс доллара в Украине в субботу, 28 марта. в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 43,40 до 43,90 гривни и продажа от 44,00 до 44,30 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.
При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах прием от 50,25 до 50,80 гривни и продажа от 50,85 до 51,40 гривни.
"В части обменников курсы могут быть скорректированы еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или иного обменного пункта и уровня конкуренции среди обменников в данной географической точке Украины", - объяснил эксперт.
Также он посоветовал обойти несколько обменников перед тем, как решиться на покупку или продажу валюты, чтобы выбрать оптимально выгодный вариант.
Курс валют в Украине 30 марта
Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,84 гривни за доллар. При этом, согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,49 гривни за один евро.
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,77/43,80 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,44/50,47 грн/евро.