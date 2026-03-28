Курс доллара и евро в Украине сегодня: какая цена валюты 28 марта

Курс доллара в Украине в субботу, 28 марта. в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 43,40 до 43,90 гривни и продажа от 44,00 до 44,30 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах прием от 50,25 до 50,80 гривни и продажа от 50,85 до 51,40 гривни.

"В части обменников курсы могут быть скорректированы еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или иного обменного пункта и уровня конкуренции среди обменников в данной географической точке Украины", - объяснил эксперт.

Также он посоветовал обойти несколько обменников перед тем, как решиться на покупку или продажу валюты, чтобы выбрать оптимально выгодный вариант.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,84 гривни за доллар. При этом, согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,49 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,77/43,80 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,44/50,47 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: