В Кривом Роге победил Вилкул с разницей 752 голоса - ЦИК
19:48, 16 ноября 2015Политика
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Мэром Кривого Рога (Днепропетровская область) переизбран Юрий Вилкул, баллотировавшийся от партии "Оппозиционный блок".
По официальным данным, в Кривом Роге все же победил Юрий Вилкул / vibori.kr.ua
Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
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Согласно им, Вилкул получил 89209 голосов, а его оппонент Юрий Милобог ("Самопомич") - 88457, что составляет соответственно 50,21% и 49,79% от действительных голосов (или 49,25% и 48,83% от всех проголосовавших).
Напомним, в первом туре Вилкул обогнал Милобога более чем в 4 раза, получив поддержку 45,13%, или 88345 избирателей. Милобог тогда получил всего 20936 голосов (10,7%).
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