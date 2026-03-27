В Украине сокращается количество книжных магазинов, – издатель

В Украине наблюдается тенденция к сокращению количества книжных магазинов. По словам харьковского издателя, председателя наблюдательного совета издательской корпорации "Ранок" Виктора Круглова, книжные точки закрываются практически каждый месяц.

Только в марте, по его данным, работу прекратили шесть магазинов. Среди них – книжные магазины-кафе в Виннице и Кропивницком, открытые сравнительно недавно, в 2023–2024 годах. Кроме того, в ближайшее время ожидается закрытие и других точек:

онлайн-ритейлер Yakaboo прекращает работу своего единственного офлайн-книжного магазина в здании Главпочтамта на Крещатике в Киеве;

издательство ArtBooks закрывает фирменный книжный на улице Большой Васильковской;

ранее сеть Книголенд уже прекратила работу торговой точки в подземном торговом центре на Майдане;

также под вопросом остаётся дальнейшая работа книжного магазина на Русановке.

По словам специалиста, в январе-марте этого года средний чек упал вдвое. Раньше покупатели книжных магазинов выбирали 3-5 книг, сейчас 1-2. Падение продаж может привести к кризису неплатежей издателям, затем – типографиям. Круглов отмечает:

Видео дня

"Владелица магазина "Моя книжная полка" также сообщила о прекращении работы из-за выполнения своей миссии. Еще две известные сети "Ридит" и "Сенс" отчитались о миллионных убытках по итогам года".

Таким образом, речь идёт не о единичных случаях, а о регулярном закрытии книжных магазинов в разных городах страны, включая столицу.

Проблемы, с которыми сталкивается украинский бизнес

Ранее менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Бурдейна заявила, что украинский бизнес нуждается в смягчении валютных ограничений, введенных Национальным банком, для поддержки деловой активности, привлечения инвестиций и выполнения внешних обязательств. Ограничения, введенные в 2022-2023 годах, обеспечили устойчивость валютного рынка, однако на четвертом году войны пришло время ослабить имеющиеся ограничения, поскольку они уже стали препятствием для увеличения экономической активности многих компаний.

В середине марта Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) призвала Кабмин не повышать тарифы на грузовые перевозки "Укрзализныци", поскольку это может привести к сокращению производства и рабочих мест, потере валютной выручки и уменьшению налогов. Очередное повышение тарифов только усугубит кризис и погубит крупный логистический бизнес.

Вас также могут заинтересовать новости: