США могут подтвердить уничтожение лишь около трети иранского арсенала ракет, - Reuters

Американская разведка с уверенностью фиксирует уничтожение примерно трети иранских ракет, тогда как судьба еще около трети остается неясной - они могли быть повреждены, уничтожены или оказаться заблокированными в подземных туннелях. Об этом агентству Reuters заявили источники, знакомые с данными разведки США.

Аналогичная оценка дается и по дронам: подтверждено уничтожение лишь части мощностей, при этом Иран сохраняет значительный потенциал и может восстановить часть арсенала.

На этом фоне, как отмечают в Пентагоне, интенсивность ракетных и дроновых атак со стороны Ирана снизилась примерно на 90% с начала войны, а CENTCOM заявляет о повреждении или уничтожении более 66% военной инфраструктуры, связанной с производством и применением этих систем.

Отмечается, что военные Израиля считают, что до войны Иран имел 2500 баллистических ракет, способных достичь территории их страны.

Высокопоставленный израильский военный чиновник заявил, что в ходе войны "нейтрализовали" более 335 ракетных установок, то есть примерно 70% ракетного потенциала Ирана. Израильские чиновники считают, что уничтожить оставшиеся 30% ракетных мощностей Ирана будет сложно.

Несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля против Ирана, ситуация развивается в пользу Тегерана. По оценке издания The Economist, последняя неделя стала особенно сокрушительной в эскалации конфликта, и поставила Вашингтон в сложное положение больше, чем ослабила Иран.

