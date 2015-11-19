ЦИК считает законным объявление Вилкула мэром Кривого Рога

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

"Оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии по установлению результатов выборов Криворожского городского головы на данный момент у ЦИК нет", - сказал Охендовский.

Читайте также"БПП" требует от ЦИК пересчитать голоса на участках в Кривом Роге, по которым есть сомнения

Как сообщал УНИАН, городским головой Кривого Рога избран действующий мэр Юрий Вилкул, баллотировавшийся от "Оппозиционного блока". Согласно информации на сайте ЦИК, Вилкул получил 89 209 голосов (49,25% от проголосовавших), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов (48,83%).

Председатель партии "Самопомич", переизбранный мэр Львова Андрей Садовый заявил, что партия будет оспаривать в суде результаты выборов в Кривом Роге.

Читайте такжеУКРОП считает мэра Кривого Рога нелегитимным и созывает сторонников на протесты против фальсификации выборов

По фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге открыто уголовное производство.

Кроме того, из-за участия своих новоизбранных депутатов Криворожского совета в сессии, на которой Вилкул был официально объявлен мэром, "Батькивщина" и Радикальная партия исключили их из партий и распустили соответствующие фракции в горсовете.