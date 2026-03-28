'Что-то вылупляется': астронавт NASA показал космическое 'яйцо' со щупальцами (фото)

Астронавт NASA Дон Петтит опубликовал фото загадочного объекта на Международной космической станции, которое мгновенно вызвало панику и шутки в соцсетях.

Снимок был сделан во время 72-й экспедиции, которая длилась с сентября 2024 по апрель 2025 года. Астронавт показал его в социальной сети X.

На фото видно нечто похожее на яйцо, из которого торчат темные "щупальца". Пост быстро набрал популярность – его посмотрели десятки тысяч людей. Пользователи сразу начали фантазировать на эту тему. Среди комментариев:

"Убейте его огнем!!!"

"Я думал, это что-то вылупляется"

"Похоже на существо из фильма "Добыча""

Реальность оказалась проще

Несмотря на жуткий вид, объяснение оказалось неожиданно прозаичным: это обычный картофель.

Сам Петтит пошутил, назвав ее "Спутник-1" – намек на первый спутник. По его словам, он привез картошку на орбиту для собственного "космического огорода".

Астронавт пояснил, что закрепил ее с помощью липучки в импровизированном контейнере с лампой для выращивания.

Петтит отметил, что картофель – одна из самых эффективных культур по соотношению питательности к массе, что делает его перспективным для будущих космических миссий.

Эту идею популяризировал и Энди Уэйр в книге "Марсианин", где герой выживает благодаря выращиванию картофеля на Марсе.

По словам астронавта, в невесомости корни растут во всех направлениях, а сами растения развиваются значительно медленнее, чем на Земле.

Как сообщал УНИАН, на днях четверо астронавтов, отобранных для миссии NASA "Артемида II", прибыли во Флориду 27 марта, начав завершающий этап подготовки к первому пилотируемому полету на Луну за последние более 50 лет.

Отмечается, что они полетят в капсуле Orion, созданной для перевозки людей в дальний космос. Миссия, которая продлится около 10 дней, отправит экипаж на высокоскоростную орбиту вокруг Луны и обратно.

