В РФ дроны и ракеты поразили завод по производству взрывчатки и один из крупнейших НПЗ

В сети пишут, что в завод в Самарской области попала ракета "Фламинго".

28 марта ряд областей России подвергся атаке дронов и ракет, в сети сообщают о поражении завода по производству взрывчатки в Самарской области и стратегического НПЗ в Ярославле.

В частности, под ударом оказалось предприятие "Промсинтез" в городе Чапаевск Самарской области, на расстоянии более 850 км от границы с Украиной. На сегодняшний день этот завод является одним из крупнейших производителей взрывчатки в РФ. Это не первый случай, когда Украина атакует этот завод, но особенностью этой атаки является то, что удар был нанесен крылатой ракетой Flamingo. Об этом пишут тг-каналы Exilenova+ и КиберБорошно.

"Было опубликовано изображение ракеты, атаковавшей предприятие. Ею оказалась ракета FP-5 "Фламинго". Также было геолоцировано видео попадания и взрыва в производственной зоне, где происходит синтез взрывчатых веществ", – пишет КиберБорошно.

Видео дня

Отмечается, что завод занимается изготовлением взрывчатых веществ для снаряжения широкого ассортимента боеприпасов, авиабомб и ракет. ВСУ уже атаковали его в марте и апреле прошлого года. Тогда завод был вынужден приостановить работу.

Также дроны атаковали Ярославский НПЗ – один из крупнейших в России. В сети сообщали о взрывах, а впоследствии появились видео с пожаром на территории завода.

Exilenova+ пишет, что в результате атаки наблюдается горение в нескольких зонах: горение нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки, горение газов в результате попадания в технологическую установку или эстакаду, резервуарный парк готовой продукции и промежуточных компонентов производства.

Ярославский НПЗ входит в топ-5 заводов по мощности в России и может перерабатывать более 15 млн тонн нефти в год.

Кроме того, взрывы раздавались в Московской области. Российские власти сообщают, что сбиты два БПЛА на подлете к Москве.

Последние удары ВСУ

25 марта стало известно, что в результате украинских атак российский нефтеэкспортный порт Усть-Луга остановил экспорт нефти.

Также 26 марта Силы обороны нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области, одному из крупнейших в России. После атаки завод остановил работу.

Вас также могут заинтересовать новости: