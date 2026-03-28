Иран нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных, - Reuters

В результате иранского военного удара по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии 12 американских военных получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель американских властей агентству Reuters.

По словам журналистов, в общей сложности более 300 американских солдат получили ранения с момента начала войны против Ирана 28 февраля.

"Ранее в пятницу американские военные сообщили, что 273 из них уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. В ходе конфликта погибли 13 американских военнослужащих", - напомнили в издании.

Также в Reuters добавляют, что в субботу Израиль заявил, что зафиксировал запуск ракеты с территории Йемена, что стало первым таким случаем с начала войны с Ираном. В то же время госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что его страна рассчитывает завершить военные операции в течение недель, а не месяцев.

"Хотя Израиль заявил, что в субботу снова нанес удары по целям в столице Ирана, он также обнаружил ракету, которая, по его словам, была запущена из Йемена", - уточнили в материале.

Также сообщалось, что США могут подтвердить уничтожение лишь около трети иранского ракетного арсенала. Такая оценка дается и в отношении дронов: подтверждено уничтожение лишь части мощностей, при этом Иран сохраняет значительный потенциал и может восстановить часть арсенала.

По словам одного из израильских военных чиновников, в ходе войны "нейтрализовали" более 335 ракетных установок, то есть примерно 70% ракетного потенциала Ирана.

В то же время The Economist писал, что США за три недели войны оказались в более сложном положении, чем Иран. Как отметили журналисты, конфликт привел к значительным политическим и экономическим издержкам для США и их союзников.

Таким образом, Запад понес значительные издержки как в военной, так и в дипломатической сфере, что временно укрепляет позиции Тегерана.

