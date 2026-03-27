Цены на топливо в Украине ставят под угрозу проведение военных операций, – Politico

Дизельное топливо в первую очередь выделяется боевым подразделениям, сдерживающим российское наступление.

Энергетический кризис, вызванный американо-израильским ударом по Ирану, ставит под угрозу поставки топлива в Киев и проведение военных операций, сообщает Politico.

Двое военных, находящихся на территории Украины, рассказали изданию, что последние подорожания негативно сказываются на их запасах топлива для боевой техники, такой как танки, артиллерия и бронетранспортеры.

"Цены на топливо ужасные. Даже в вооруженных силах мы сейчас очень ограничены в топливе", – сказал один из старших украинских военных, осведомленный в этом вопросе.

Другой солдат рассказал, что дизельное топливо в первую очередь выделяют боевым подразделениям, которые сдерживают медленное наступление российских войск на востоке страны, где в регионе Донбасса продолжаются ожесточенные бои.

"Мы не на передовой. Поэтому мы не являемся приоритетом... Наши танки и другая техника не передвигаются часто, поэтому нам не так срочно нужно дизельное топливо, как, скажем, другим подразделениям", – рассказал он.

Издание отмечает, что оба рассказали о введении нормированного распределения, хотя и добавили, что ситуация не является критической.

"Цены на бензин для украинских граждан также стремительно выросли, что подогревает инфляцию и увеличивает счета на заправках для населения, которое и без того ежедневно подвергается российским атакам", – говорится в статье.

Отмечается, что с момента, как Иран заблокировал Ормузский пролив, цены на нефть взлетели до 120 долларов за баррель, что вызвало опасения относительно глобальной рецессии.

Однако представитель Министерства энергетики Украины в ответе, присланном по электронной почте, заявил, что "на украинском рынке нет дефицита топлива":

"Правительство Украины в сотрудничестве с участниками рынка продолжает диверсифицировать пути поставок, чтобы обеспечить достаточный уровень запасов топлива для нужд Вооруженных сил, промышленности и населения".

Как отмечает издание, в середине марта министр энергетики Украины сообщил депутатам, что в настоящее время страна импортирует около 85% топлива из-за рубежа, что делает ее крайне зависимой от внешних поставщиков из Европы и США.

"Главным приоритетом является бесперебойное снабжение Вооруженных сил и служб экстренной помощи, а затем – сельскохозяйственного сектора. Широкая общественность и другие предприятия получают поставки в последнюю очередь", – отметили в министерстве.

Также ведомство подчеркнуло, что "ситуация остается под контролем".

Аналитик и основатель частной разведывательной организации Black Bird Group Джон Хелин отметил, что, хотя Киев и высказывается осторожно в своих публичных заявлениях относительно запасов ископаемого топлива для своих вооруженных сил, с началом войны в Иране появились основания для беспокойства.

"Информация, доступная для общественности, ограничена, а более точные данные, естественно, отсутствуют. Повышение цен на энергоносители скажется на государственном бюджете Украины в случае продолжения войны против Ирана", – отметил он.

Издание сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский ведет спор с Венгрией и Словакией по поводу их требования, чтобы Киев отремонтировал советский нефтепровод "Дружба", который до своего подрыва в январе транспортировал российскую нефть через Украину в обе соседние страны.

Отмечается, что до тех пор, пока Украина не устранит повреждения, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал и в дальнейшем использовать свое право вето в Брюсселе, чтобы заблокировать предоставление ЕС кредита Украине на сумму 90 млрд евро для удовлетворения ее финансовых и военных потребностей.

Новые обвинения в том, что министр иностранных дел Венгрии передавал информацию России во время встречи министров ЕС, также вызвали беспокойство в блоке. Упомянутый выше высокопоставленный украинский военный отметил, что создается впечатление, будто Орбан "делает все возможное, чтобы у нас закончились [деньги]".

"Даже при условии дальнейшей финансовой поддержки со стороны Запада очередной скачок цен на энергоносители, конечно, приведет к росту расходов для Украины и создаст дополнительную нагрузку на украинскую экономику", – считает Хелин.

Издание добавляет, что, с другой стороны, Кремль в настоящее время извлекает выгоду из стремительного роста цен на нефть, в то время как президент США Дональд Трамп объявил о временном ослаблении санкций в отношении России и ее союзника Ирана в рамках более широких попыток поддержать стремительно падающие рынки.

"Эта ситуация уже создает основания для возобновления дискуссии в некоторых частях Запада относительно ослабления давления на Россию. Если эта дискуссия наберет обороты, это может нанести больший ущерб военным усилиям Украины, чем одни только цены на энергоносители", – добавил аналитик.

Ранее УНИАН сообщал, что неназванные украинские и иностранные чиновники поделились с Bloomberg, что Украина рискует остаться без средств, необходимых для финансирования обороны. Отмечается, что среди главных угроз – вето Венгрии на заем Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, споры по поводу последнего пакета помощи от МВФ и сокращение поставок оружия странами НАТО. Издание добавляет, что проблемы с финансированием обороны Украины обостряются на фоне того, что Россия получает дополнительные бюджетные доходы из-за роста мировых цен на нефть. Ситуация на Ближнем Востоке также отвлекает военные ресурсы США и внимание президента США Дональда Трампа от войны в Украине.

Также мы писали, что аналитико-разведывательная компания Dallas проанализировала конфиденциальный проект российской корпорации "Роснефть" по защите ее инфраструктуры от атак украинских беспилотников. Сообщается , что в этом масштабном проекте описаны защитные конструкции для инфраструктуры нефтебаз и заводов. Доклад был подготовлен в 2026 году совместно с фирмой "Росгазификация". Аналитики рассказали, что активные средства обороны "Роснефти" оказываются бессильны против такой угрозы, поэтому вся презентация сосредоточена на пассивных физических барьерах.

