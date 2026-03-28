В сеть 'слили' фото 50-летнего украинского бронекатера: на что обратили внимание эксперты

50-метровые бронекатера оснащены системами защиты от дронов.

Морская охрана ГПСУ сообщила, что ее бронекатера проекта 1204 "Шмель" были выведены на учебные стрельбы, во время которых экипажи отрабатывали поражение надводных целей 76-мм пушкой и воздушных целей с помощью зенитного оружия. На фото обратил внимание портал Defense Express.

Особое внимание специалистов привлек тот факт, что 50-летние бронекатера были оснащены антидроновыми сетками.

"Возникает вопрос об актуальности такой формы защиты на артиллерийских катерах проекта "Шмель", курсирующих по Дунаю", – отмечают в Defense Express.

Видео дня

Река Дунай может казаться удаленной от зоны боевых действий. Однако речь идет об операционном участке, где Силы обороны Украины регулярно отражают атаки российских дальнобойных БПЛА "Шахед", направленные на юг Одесской области, порты на Дунае и приграничные территории с Румынией.

В августе 2025 года произошел случай, когда российский морской дрон повредил разведывательный корабль "Симферополь", который находился в одном из рукавов Дуная.

Эксперты считают, что антидроновые сетки сами по себе выглядят недостаточным средством защиты для бронекатеров.

Похоже, проблема связана с характеристиками катеров проекта 1204 "Шмель", которые были изготовлены в 1966–1972 годах. Эти катера имеют водоизмещение 77,4 тонны, длину корпуса 27,4 метра и ширину 4,32 метра.

Несмотря на такие компактные габариты, на них установлена 76-мм носовая артиллерийская установка и другое вооружение.

Независимо от того, какое именно оружие фактически несут бронекатера в составе Морской охраны, их возраст и технические характеристики могут не позволять установить более тяжелую защитную конструкцию.

Украина ведет войну на море – другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что Украина, вероятно, тестирует или уже применяет в боевых условиях морские дроны американского производства. Один из таких аппаратов, потерявший управление, был выброшен на северное побережье Турции.

Сообщалось также, что украинские морские дроны Magura теперь могут запускать зенитные БПЛА для борьбы с другими беспилотниками, в частности с "Шахедами".

