США еще не перенаправляли оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, но могут это сделать, сказал государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу, 27 марта, во французском аэропорту Ле-Бурже, сообщил канал CNN.

"Этого еще не произошло. Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно", - сказал он.

Он уточнил, что подобные поставки оружия было бы неправильно называть "перенаправлением".

Видео дня

"Это не перенаправленное оружие, это наше оружие. Это продажи, военные поставки для PURL, оплаченные НАТО. И вопрос в какой-то момент заключается в том, что если у нас возникнет необходимость – позвольте мне выразиться ясно – если у Соединенных Штатов возникнет военная необходимость, будь то пополнение наших запасов или выполнение какой-либо миссии в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте, когда речь идет о нашем оружии. Я думаю, это верно для любой страны в мире, если только эта страна не хочет выжить. Так что мне нечего объявлять, я не могу сказать, что это происходит прямо сейчас, но это может случиться", – заявил Рубио.

Оружие для Украины

Как писал УНИАН, от чиновников в администрации президента США союзникам поступали предупреждения о том, что американские поставки оружия в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы. По данным журналистов, Пентагон отдает приоритет их использованию на Ближнем Востоке.

Заявления Рубио – больше новостей

Напомним, что Рубио также опроверг слова президента Владимира Зеленского о том, что США требовали вывести украинские войска с Донбасса в обмен на гарантии безопасности. В трактовке Рубио, представители США говорили о том, что гарантии безопасности предоставляются после окончания войны, но это не было привязано к условиям вывода войск с определенных территорий.

