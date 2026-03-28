Эксперты посчитали, во сколько обойдется ремонт саркофага ЧАЭС

Французские эксперты завершили предварительную техоценку повреждений защитной конструкции на Чернобыльской АЭС после удара российского дрона.

Как пишет Deutsche Welle, экспертную работу по оценке ущерба провели строительные компании Bouygues Travaux Publics и Vinci Construction Grands Projets. Обе они входили в концерн Novarka, который в свое время спроектировал и построил Новый безопасный конфайнмент (НБК) на ЧАЭС.

Отмечается, что результате атаки российского БПЛА была повреждена внутренняя и наружная обшивка и панели защитного сооружения, а также критически важные системы, необходимые для безопасной эксплуатации внутри конструкции.

По данным французских экспертов, речь идет не только о локальных повреждениях на конфайнменте. Необходим целый комплекс работ: от временного укрепления конструкций до полного восстановления ключевых систем. Среди первоочередных мер - герметизация кровли, ремонт стальных элементов и восстановление наружной облицовки. Критически важен и ремонт основной крановой системы, без которой невозможны безопасные работы внутри объекта.

Они утверждают, что непростым будет и восстановление герметичности объекта.

"Для этого, вероятно, придется модернизировать вентиляционную систему, в частности, установить дополнительные осушители воздуха и вентиляторы. Еще одна проблема – материалы. Часть конструктивных элементов, в частности мембраны, придется производить заново, поскольку использованные при строительстве НБК материалы больше не производятся", - сказано в статье.

Оставление старого укрытия без защиты даже на ограниченное время может привести к серьезным последствиям. Любые перемещения конфайнмента - это слишком большой риск, поэтому ремонт должен производиться на месте, уверены эксперты. По предварительным оценкам, он продлится до 2030 года и будет стоить около 500 млн евро.

Впрочем, этот график зависит от ряда факторов: безопасности, доступа к объекту и скорости согласования проектной документации. Оптимистический сценарий предполагает начало основных строительных работ в конце 2027 года.

Эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная убеждена, что французские компании слишком оптимистичны и по срокам, и по сумме восстановления конфайнмента над разрушенным энергоблоком ЧАЭС. Она отмечает:

"Я считаю, что эта сумма не окончательная. Скорее всего, ремонт будет более дорогим".

По словам Кошарной, каждый день над зоной отчуждения пролетают российские дроны, поэтому исключать новые повреждения невозможно. По ее мнению, нынешние оценки могут частично основываться на предположении, что активная фаза войны завершится к 2030 году.

Ремонт саркофага на ЧАЭС

По словам украинских чиновников, прошлогодний удар дрона не привел к утечке радиации в атмосферу. Но повреждения внешней обшивки НБК и отверстия, просверленные спасателями для тушения пожара, поставили под угрозу работу вентиляционной системы. Она необходима для поддержания уровня влажности ниже 40% и ограничения коррозии металла, из которого изготовлена защитная арка.

Без ремонта вентиляционной системы коррозия начнется уже к концу этого десятилетия, сказал Бальтазар Линдауэр, руководитель отдела ядерной безопасности ЕБРР.

Эксперты говорят, что НБК утратил способность удерживать радиоактивные вещества и обеспечивать контролируемую среду для демонтажа опасного "саркофага", находящегося под НБК.

