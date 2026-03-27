В Telegram обнаружили серьезную уязвимость: под угрозой может быть любой пользователь

Участник проекта Zero Day Initiative (ZDI), исследователь в области безопасности Майкл Деплант обнаружил в мессенджере Telegram ранее неизвестную уязвимость программного обеспечения. Об этом сообщает проект 3side.

Отмечается, что 26 марта Деплант обнаружил в Telegram уязвимость нулевого дня. После этого он передал информацию представителям мессенджера.

Критичность этой уязвимости оценивается в 9,8 из 10 баллов. Она не требует каких-либо действий пользователя и приводит к нарушению конфиденциальности/целостности/доступности одновременно.

В 3side считают, что с помощью этой уязвимости, вероятно, можно взломать аккаунт любого пользователя Telegram. Сама компания Telegram FZ-LLC пока не прокомментировала эту информацию.

РФ начала ограничивать доступ к Telegram на оккупированных территориях Украины

Ранее стало известно, что российские власти, вероятно, начали замедлять работу мессенджера Telegram на оккупированных территориях. Как сообщило Радио Свобода со ссылкой на заявления жителей оккупированных территорий, в Луганской области уже ощущаются серьезные перебои в работе мессенджера.

По словам жителя Щастинского района, даже с VPN дозвониться на подконтрольную Украине территорию почти невозможно. Жительница Луганска поделилась, что без VPN звонки в Telegram вообще не проходят.

