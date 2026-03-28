Дантес и Кацурина больше не вместе: певец впервые нарушил молчание

Слухи о том, что пара разошлась, ходят уже несколько месяцев.

Украинский певец Владимир Дантес впервые за долгое время откровенно высказался о личной жизни. Артист до сих пор никак не подтвердил и не опроверг информацию о вероятном разрыве с дизайнером и ресторатором Дашей Кацуриной. Однако, он ответил на вопрос об их отношениях и признался, что изменился.

Так, в недавней беседе ведущая Рамина Экхакзай спросила певца об опыте отношений с девушкой, у которой есть дети, и есть ли вообще разница.

"Каждый должен делать выводы сам по себе. И бояться чего-то… делать выводы о человеке, есть ли у нее дети или нет… Ты же выбираешь человека… Надо пробовать. Ты выбираешь человека. Все. И все, что связано с этим человеком", - сказал Дантес.

Беседуя же о том, как он сейчас выбирает женщин, певец сначала резко заявил, что мужчины не выбирают, а потом откровенно признался:

"Мне нравится быть зависимым от человека… Я люблю любить. Люблю, чтобы меня любили. Люблю весь этот период и делать так, чтобы он продолжался… Когда заканчиваются отношения, ты забираешь частичку нее, она - частичку тебя. Возможно, это наивно и по-детски, но мне сейчас так классно".

Также Дантес добавил, что любовь не выбирает время, когда ты влюбишься, и раскрыл свое табу, появившееся с опытом.

"Публичными отношения делать, ну прям точно нет… Я изменился. Раньше ты, наверное, хотел, чтобы комментировали, хотелось об этом разговаривать, ты думал, что в этом кайф… чтобы все видели, какие у вас отношения. Сейчас…. личное – это личное", - констатировал артист.

Напомним, как ранее писал УНИАН, не так давно Даша Кацурина призналась, что больше не с Дантесом.

Вас также могут заинтересовать новости: