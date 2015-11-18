Ляшко разогнал Криворожскую горорганизацию Радикальной партии и фракцию в горсовете

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За то, что продались регионалам, принял решение распустить городскую организацию Радикальной партии в Кривом Роге. Продажные шлюхи! Екатерина Шаповалова с позором уволена с должности руководителя организации", - заявил Ляшко.

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Кроме того, он требует от новоизбранных депутатов Криворожского горсовета от РПЛ сложить мандаты.

"Требую от всех пяти человек, которые предали избирателей, немедленно сложить мандаты депутатов городского совета от Радикальной партии", - написал лидер "радикалов".

Ляшко также извинился перед избирателями за действия своих уже бывших соратников. "Извините меня за этих б****и", - написал он.

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Напомним, аналогичное решение вечером 18 ноября приняла партия "Батькивщина".

Скандал в "Батькивщине" возник накануне из-за позиции Криворожской горорганизации, которая решила поддержать решение городской избирательной комиссии (в которой имела двух членов) о признании победителем второго тура выборов мэра Кривого Рога действующего городского голову Юрия Вилкула, который баллотировался от "Оппозиционного блока".

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Ряд политических сил считают, что во время второго тура были фальсификации в пользу Вилкула, который принципиально повлияли на результаты голосования. Против Вилкула во втором туре выступал кандидат от "Самопомочи" Юрий Милобог.