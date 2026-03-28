Названы четыре мифа о зарядке смартфона, вредящих батарее

Некоторые из этих мифов возникли не на пустом месте, но со временем утратили свою первоначальную актуальность.

Популярные советы по экономии заряда смартфонов часто оказываются устаревшими мифами, которые могут даже навредить аккумулятору. Именно поэтому важно своевременно избавиться от вредных привычек при зарядке телефона, пишет MakeUseOf.

Как отмечают эксперты, современные устройства работают на литий-ионных или литий-полимерных батареях, которые имеют ограниченный ресурс циклов зарядки, но в то же время поддерживают эффективные механизмы защиты и оптимизации. Поэтому некоторые привычки действительно помогают продлить срок службы батареи, а от каких стоит отказаться.

Миф первый: необходимо полностью разряжать смартфон

Совет разряжать телефон "до нуля" перед зарядкой на самом деле может навредить аккумулятору, заставляя его работать с большей нагрузкой. Оптимально подключать телефон к зарядке, когда уровень заряда падает примерно до 20–30%. В случае необходимости стоит использовать режим энергосбережения, который временно ограничивает фоновые процессы и помогает продлить работу устройства.

Миф второй: быстрая зарядка вредит батарее

Производители внедряют эту технологию с учетом безопасности, а современные смартфоны оснащены системами охлаждения, которые предотвращают перегрев. Даже если подключить телефон к более мощному зарядному устройству, он не превысит собственные ограничения скорости зарядки, поэтому риска для батареи нет.

Миф третий: принудительное закрытие приложений экономит заряд

Хотя большое количество открытых программ может влиять на быстродействие устройства, современные операционные системы эффективно управляют фоновыми процессами. Частое закрытие и повторное открытие приложений, наоборот, может увеличить энергопотребление. Большее значение имеет контроль фоновых обновлений, которые могут существенно расходовать заряд.

Миф четвертый: нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Современные смартфоны автоматически прекращают зарядку после достижения 100% или используют адаптивные алгоритмы, которые замедляют процесс и уменьшают нагрузку на аккумулятор. Поэтому ночная зарядка не представляет угрозы для батареи и даже уменьшает необходимость в частом подключении в течение дня.

Полезные привычки при зарядке смартфона

Специалисты отмечают, что для сохранения ресурса батареи важны другие факторы: умеренный уровень яркости экрана, отключение лишних функций, таких как постоянно активный дисплей или голосовые помощники, своевременное обновление программного обеспечения и ограничение ненужных уведомлений. Соблюдение этих рекомендаций позволяет существенно продлить как время работы смартфона между зарядками, так и общий срок службы аккумулятора.

