Массированный удар РФ по Одессе: погибла молодая женщина, много раненых (фото)

В городе наблюдаются значительные разрушения жилого сектора, повреждены учебные заведения и роддом.

Российская армия в ночь на 28 марта нанесла по Одессе массированный удар с помощью дронов, по состоянию на утро субботы известно, что более 10 человек получили ранения, в больнице от тяжелых травм скончалась молодая женщина.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации, по состоянию на 7:00 субботы, известно, что в результате полученных травм в больнице скончался человек. Всего пострадало 11 человек, среди которых один ребенок.

"Мои искренние соболезнования родным и близким. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Сергей Лысак.

По его данным, в городе зафиксировано попадание в крышу здания одного из роддомов, в Приморском районе - значительные повреждения жилого фонда. В частности, в многоэтажках зафиксировано разрушение балконов, повреждение остекления и возгорания на верхних этажах. В частном секторе произошло возгорание жилых домов, повреждено более 10 автомобилей. Сейчас пожары ликвидированы, персонал и пациенты из роддома эвакуированы.

Также в Хаджибейском районе зафиксировано возгорание квартир и крыши пятиэтажки, в Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах.

В настоящее время на местах работают все коммунальные службы и спецтехника. Развернуты оперативные штабы и мобильные пункты обогрева в автобусах и палатках, где пострадавшие получают всю необходимую помощь и консультации. Специалисты работают над восстановлением поврежденных коммуникаций, отметил чиновник.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, в больнице скончалась женщина, 1990 года рождения.

"Травмы получил мальчик, 2016 года рождения. Повреждения получили многие здания, в том числе три учебных заведения, из них два - дошкольные. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины - по факту военных преступлений, повлекших гибель людей", - подчеркнула Верба.

В соцсетях люди пишут, что повреждения получил роддом №5.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что, по уточненным данным, пострадали 12 человек и один человек погиб. Состояние 9-летнего мальчика медики оценивают как средней тяжести.

По словам чиновника, массированные удары пришлись по гражданской и критической инфраструктуре города.

"Произошло попадание в крышу четырехэтажного здания роддома без последующего возгорания. На момент атаки в учреждении находились 80 человек, из них 33 - это медицинские работники, все находились в укрытии", - добавил Кипер.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, враг нанес серию ударов по жилой и гражданской инфраструктуре Одессы. В результате попаданий возникли многочисленные пожары и разрушения в многоквартирных и частных домах, а также на территории телецентра. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, все пожары оперативно ликвидированы.

Из роддома, в котором повреждена крыша, эвакуировано более 80 человек. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Для ликвидации последствий от ГСЧС были задействованы 42 единицы техники и 179 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины - 2 единицы техники и 10 специалистов, от спасательно-водолазной службы - 2 единицы техники и 5 человек.

Что еще известно об атаке

Как писал УНИАН, в ночь на 28 марта армия РФ атаковала Одессу десятками дронов, в городе вспыхнули пожары. Атака длилась несколько часов. Люди слышали, как "Шахеды" жужжат над крышами жилых домов.

Сначала было известно, что пострадали четверо человек, позже глава Одесской ГВА Сергей Лысак уточнил, что количество раненых возросло до 7, из которых двое - в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что повреждены роддом, учебные заведения, многоэтажки и т.д.

