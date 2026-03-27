Употребление кофе помогает снизить риск развития депрессии, – исследование

У людей, употребляющих кофе в умеренных количествах, вероятность развития психических расстройств ниже, чем у тех, кто вообще не пьет этот напиток.

Растет интерес к потенциальной роли рациона и питания в поддержании психического здоровья. Недавние исследования связывают употребление кофе с потенциальной пользой для здоровья, в частности с его влиянием на продолжительность жизни и снижением риска хронических заболеваний. Однако результаты предыдущих исследований, посвященных связи между кофе и психическим здоровьем, были противоречивыми, сообщает Medical News Today.

Издание сообщает, что результаты крупного исследования свидетельствуют о том, что употребление кофе в умеренных количествах – примерно 2–3 чашки в день – может быть связано со сниженным риском развития тревоги и депрессии.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Affective Disorders, свидетельствуют о том, что у людей, употребляющих кофе в умеренных количествах, наименьшая вероятность развития психических расстройств по сравнению с теми, кто вообще не пьет кофе или употребляет более 3 чашек в день.

В публикации рассказывается, что исследователи из Университета Фудань проанализировали данные о состоянии здоровья 461 586 человек, воспользовавшись информацией Британского биобанка.

Отмечается, что в начале исследования у участников не было расстройств психического здоровья. Добавляется, что за ними наблюдали в течение среднего периода 13,4 года, а их потребление кофе было зафиксировано в начале исследования.

В частности, исследовательская группа изучала, как различные уровни потребления кофе связаны с последующим развитием расстройств, связанных с настроением и стрессом.

Анализ результатов участников выявил "J-образную" зависимость между потреблением кофе и риском для психического здоровья.

"Это свидетельствует о том, что по сравнению с людьми, не употреблявшими кофе, умеренное потребление – от 2 до 3 чашек в день – было связано с наименьшей вероятностью развития таких состояний, как тревога или депрессия", – говорится в статье.

Примечательно, что более интенсивное употребление кофе оказалось менее полезным. Например, если пить 5 или более чашек кофе в день, это увеличивает риск развития психических расстройств.

"Это свидетельствует о том, что чрезмерное употребление может нивелировать возможные полезные эффекты для здоровья", – объясняет издание.

Подчеркивается, что чрезмерное потребление кофе может стать причиной нарушения сна.

"Когда потребление становится чрезмерным, тот самый стимулирующий эффект, который сначала кажется полезным, может начать усиливать напряжение, беспокойство и нарушения сна, что, в свою очередь, сказывается на психическом здоровье", – отметил психиатр Том Макларен.

Примечательно, что эта взаимосвязь была одинаковой для различных видов кофе, в частности молотого, растворимого и безкофеинового.

Хотя в ходе исследования не проводилось непосредственного измерения изменений в мозге, которые могли бы объяснить эту взаимосвязь, ученые не исключают, что определенную роль в этом могут играть биологически активные соединения, содержащиеся в кофе.

Издание сообщило, что результаты предыдущих исследований свидетельствуют о том, что эти соединения могут обладать антиоксидантными, противовоспалительными и нейропротекторными свойствами. Предполагается, что они влияют на нейронные цепи мозга, участвующие в регуляции настроения.

"Умеренное употребление кофеина влияет на химические вещества в мозге, связанные с настроением и мотивацией, в частности на дофамин", – рассказал МакЛарен.

В публикации рассказывается, что авторы исследования также провели генетический анализ. В частности, они пытались выявить людей, генетические особенности которых могли бы свидетельствовать о том, что они лучше или хуже усваивают кофеин. Однако они выяснили, что эти различия существенно не влияли на выявленные взаимосвязи.

