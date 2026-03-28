Накануне Пасхи в Украине похолодает: синоптик рассказал о погоде в апреле

Пока не стоит убирать теплую одежду и зонтики.

В начале апреля Украину накроет скандинавская прохлада, температура по стране значительно снизится. Сейчас температура в Украине достигает +13°...+15°, что соответствует второй половине апреля, но уже в начале месяца придет порция холодного воздуха с севера. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

"Традиционно накануне Пасхи мы встречаем похолодание, Вербная неделя – такая же", – говорит синоптик.

По его словам, уже в начале апреля в Украину придет порция скандинавской прохлады, поэтому температурный фон значительно снизится.

Видео дня

"Теплая одежда и зонтики остаются в тренде. Однако говорить о появлении снежного покрова и возвращении зимы не стоит", – говорит синоптик.

Он уточнил, что температурные "качели" и арктические вторжения вполне естественны для весны, поэтому и в апреле погода будет контрастной.

"Синоптическая ситуация не будет способствовать постепенному потеплению. В атмосфере будут доминировать циклоны, а потому стабильно теплой и сухой погоды ждать не следует", – прогнозирует Постригань.

По его данным, сейчас ведущие мировые прогнозные центры ожидают активизации южных циклонов в первой декаде апреля. Вполне вероятно, что в некоторых регионах будут выпадать дожди, а местами даже возможны кратковременные возвращения зимних осадков.

Погода в апреле – прогноз на месяц

Погода в апреле этого года будет соответствовать сезонным показателям. Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца составит около +8°…+11°, а в горных районах Карпат – примерно +5°…+7°, что соответствует климатической норме.

Количество осадков также не выйдет за привычные пределы: ожидается 30–50 мм, тогда как в Карпатах – 60–90 мм. В целом это составит около 80–120% от средних многолетних значений.

Вас также могут заинтересовать новости: