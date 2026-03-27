Блогер посадил семена помидоров из бургера: то, что выросло, стало полной неожиданностью

Блогер был вынужден несколько пересмотреть свои взгляды на наш мир.

В популярной культуре давно укоренилось мнение, что фастфуд – это нездоровая еда, в которой даже овощи вряд ли полезны. И эксперты по питанию в целом с этим мнением согласны. Однако действительно ли с овощами в гамбургерах все настолько плохо?

Американский садовод и популярный блогер Джеймс Приджиони провел необычный эксперимент. Он решил проверить, можно ли вырастить помидоры из семян помидора, взятого прямо из бургера сети McDonald’s. Результатами эксперимента он поделился со своими подписчиками на YouTube.

Для эксперимента Приджиони купил бургер Deluxe Quarter Pounder с сыром, достал из него кусочек помидора и аккуратно извлек два семечка. Чтобы повысить шансы на прорастание, он очистил их от защитной оболочки, которая может тормозить этот процесс. Параллельно блогер решил протестировать еще один подход: из второго бургера он взял целый кусочек помидора и посадил его в почву без извлечения семян.

Оба варианта дали результат. Уже примерно через неделю семена проросли в стаканчиках с почвой с помощью теплового коврика и лампы для выращивания. После укрепления сеянцев Приджиони рассадил их по отдельности, чтобы каждое растение могло развиваться самостоятельно.

Впоследствии один куст высадили в открытый грунт, а другой – в пятилитровое ведро. В процессе выращивания блогер удалял нижние листья, пораженные болезнями, установил опоры для ветвей и подсыпал удобренную почву и мульчу. Такие условия позволили растениям активно расти и формировать плоды.

Результаты эксперимента превзошли ожидания. Уже через три месяца оба куста дали обильный урожай. Растение в открытом грунте показало значительно лучшие результаты, чем то, что росло в ведре – вероятно, из-за недостатка полива в жаркие дни. В то же время "контейнерный" куст созревал быстрее, что объясняется стрессом, в котором находилось растение.

Особенно поразил урожай с куста, высаженного в землю: он буквально был укрыт десятками плодов. Сам автор эксперимента не скрывал удивления.

"Я ожидал, что этот помидор вырастет, но не ожидал такого результата", – признался блогер.

По словам Приджиони, плоды оказались сладкими и вкусными. В то же время большое количество завязи создало другую проблему – растению было сложно одновременно доводить до созревания такое количество плодов.

"На растении было столько помидоров, что ему, кажется, было трудно дозревать их все сразу… Я никогда в жизни не видел, чтобы один куст имел столько плодов. Я был полностью потрясен", – отметил он.

Интересным оказался и тип полученных помидоров. Сначала блогер предполагал, что это будет крупноплодный сорт, однако в результате выросли томаты типа "Рома". Он также предположил, что исходный плод из бургера был гибридом.

Для сравнения Приджиони выращивал другие помидоры "Рома", купленные в магазине, которые высадил одновременно. Они дали немного меньший урожай, зато плоды созревали более равномерно, что позволяло собирать больше спелых томатов непосредственно с куста.

Подводя итоги, садовод назвал этот эксперимент одним из самых интересных в своей практике.

"В целом я был шокирован уровнем урожайности… Возможность взять чизбургер, достать из него помидор, вырастить из него куст и собрать килограммы плодов – это уникальный и чрезвычайно увлекательный опыт", – подчеркнул он.

Другие интересные эксперименты блогеров

Как писал УНИАН, британский автоблогер решил проверить распространенное утверждение о том, что заправка автомобиля с двигателем внутреннего сгорания значительно быстрее зарядки электромобиля. В итоге он пришел к выводу, что на самом деле именно электромобили позволяют существенно экономить личное время водителя, ведь зарядка не требует отдельного времени, в отличие от заправки традиционных авто.

Также мы рассказывали об эксперименте техноблогера, который сравнил телевизоры стоимостью от 30 до 30 000 долларов, чтобы проверить, действительно ли более высокая цена всегда означает лучшее качество.

Вас также могут заинтересовать новости: