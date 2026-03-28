Чуть не затонул: появился новый снимок 'боевого ледокола' россиян, который атаковала Украина

Корабль планировалось использовать в составе Пограничной службы ФСБ РФ.

Прошло три дня после украинской атаки, однако работы по спасению патрульного корабля ледового класса "Пурга" проекта 23550 "Ермак", вероятно, так и не начались. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на спутниковые снимки, находящиеся в распоряжении издания.

Согласно спутниковым снимкам высокого разрешения, сделанным утром 27 марта, на территории Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области вблизи поврежденного корабля не наблюдается никакой активности.

Во время атаки украинских ударных беспилотников на военные объекты в Выборге 25 марта 2026 года корабль получил крен на левый борт примерно на 30-40 градусов.

По словам специалистов, такой крен обычно приводит к быстрому затоплению внутренних отсеков и последующей потере остойчивости. В то же время в данном случае окончательному опрокидыванию мешает соседнее судно - океанографическое исследовательское судно "Вице-адмирал Буриличев".

Фактически корабль держится, опираясь на его борт, что не дает ему перевернуться на 180 градусов и полностью уйти под воду. Если бы не эта опора, угол крена, вероятно, был бы значительно больше, и корабль мог бы уже перевернуться.

Корабли проекта 23550 - что известно

Универсальные патрульные корабли проекта 23550 - серия российских многоцелевых патрульных кораблей и пограничных сторожевых кораблей ледового класса для Арктики, способных выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и военного корабля.

Согласно проекту, корабль должен иметь 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, две 30-мм шестиствольные зенитные установки АК-306М, четыре 12,7-мм пулемета и ПЗРК.

По состоянию на осень 2025 года было запланировано строительство четырех кораблей проекта 23550. Построено три - один на тот момент уже находился в составе российского флота.

Ранее УНИАН сообщил, что Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным объектам россиян в оккупированном Крыму. В частности, были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" и два противолодочных самолета-амфибии Бе-12.

Напомним также, что в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны Украины нанесла удар по морскому тральщику "Валентин Пикуль". Серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

