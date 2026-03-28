Рубио и Каллас устроили жесткую перепалку из-за войны в Украине, - Axios

Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву.

Во время встречи министров G7 в пятницу глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио устроили перепалку из-за войны в Украине и отношения США к России. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на источники, присутствовавшие на встрече.

Во время обсуждения ситуации в Украине Каллас раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву. Она также напомнила, что Рубио годом ранее на этом же форуме заявил, что если Россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны, у США закончится терпение, и они предпримут дополнительные шаги против Кремля.

"Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же ваше терпение закончится?", - спросила Каллас.

По словам источников, Рубио был явно раздражен и отреагировал крайне резко.

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы отойдем в сторону", – парировал он, повышая голос.

Он также добавил, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами, но помогают только одной стороне, Украине – оружием и разведданными.

По словам источников, после этого жесткого обмена мнениями несколько европейских министров, присутствовавших в зале, вмешались, заявив, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали дипломатическиее усилия в войне в Украине.

При этом в конце встречи Рубио и Каллас ненадолго отошли в сторону, чтобы попытаться успокоить обстановку.

В то же время в Госдепартаменте США назвали инцидент "откровенным обменом мнениями". В свою очередь в беседе с журналистами после встречи G7 Рубио отрицал наличие какой-либо напряженности.

"Эти встречи часто посвящены выражению благодарности Америке за нашу роль... и признательности за посредническую роль, которую мы пытались сыграть в этой войне между Россией и Украиной, – сказал Рубио. - Там никто не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного".

США и война в Украине

Ранее от чиновников в администрации президента США союзникам поступали предупреждения о том, что американские поставки оружия в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы и перенаправлены на Ближний Восток.

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ нет, поскольку американцы из-за войны в Иране не готовы встречаться за пределами Америки.

