Погода испортится: Укргидрометцентр предупреждает о дождях и похолодании

Уже в ближайшие дни начнутся дожди, а с новой рабочей недели ещё и понизится температура.

На этой неделе погоду в Украине формировало поле повышенного давления, поэтому было солнечно и тепло, но на выходных ситуация изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В течение 28-30 марта погоду будет определять область пониженного давления от южного циклона, центр которого будет перемещаться с Балкан через Турцию на восток Черного моря.

Из-за этого в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Видео дня

28-29 марта еще будет достаточно тепло. В то же время 30 марта будет поступать более прохладный воздух, что будет ощущаться днем в большинстве областей, за исключением юга.

Погода в Украине меняется – что известно

О том, что сегодня и завтра местами в Украине будут идти дожди, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, последние мартовские выходные в Украине пройдут под знаком тепла, местами сопровождаясь дождями и легким туманом.

Специалист отметил, что в течение ближайших двух суток в большинстве регионов сохранится необычно высокая для этого периода температура.

Впрочем, несмотря на весеннее тепло, в части областей ожидаются осадки. Наиболее интенсивными они могут быть в Одесской области, а также местами на западе страны.

В целом же, по словам синоптика, никаких опасных или стихийных погодных явлений не прогнозируется – погодные условия останутся довольно спокойными.

