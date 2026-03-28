Планы РФ захватить Днепропетровскую область обернулись против нее на переговорах, - Тимочко

Когда оккупанты потерпели неудачу на этом направлении, это продемонстрировало слабость и неэффективность российских претензий на эту территорию.

Претензии России на Днепропетровскую область обернулись против нее на мирных переговорах. Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Киев24".

"На этом направлении боевые действия важны именно в информационно-политическом плане, потому что россияне считали стратегическим наступление на Запорожскую область и продвижение в административные границы Днепропетровской области. Они демонстрировали это как некий сверхуспех, и сразу же российская пропаганда, и даже представители РФ на переговорах, которые проходили между украинской, российской и американской делегациями, заявляли, что теперь они претендуют и на Днепропетровскую область", - отметил он.

По словам Тимочко, когда оккупанты потерпели на этом направлении неудачу и отступили с серьезными потерями, это показало слабость и неэффективность российских претензий, а также то, что россияне могут очень часто выдавать желаемое за действительное.

"Это серьезно повлияло на переговорных площадках. Не менее важным моментом является то, что Путин хотел привезти в Днепропетровскую область тоже журналистов. Ну, было бы хорошо, если бы сейчас их привезли и российские солдаты показали, как их там истребляли и отрезали от передовых линейных подразделений РФ", - добавил эксперт.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, что ВСУ продвигаются в Днепропетровской области и срывают наступление РФ на двух направлениях. По словам аналитиков, из-за украинских контратак в Днепропетровской области Россия вынуждена перебрасывать подкрепление, в частности подразделения морской пехоты, а также, вероятно, использовать резервы.

В то же время аэроразведчик 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ объяснил, как украинские военные оттесняют россиян в Днепропетровской области. Он отметил, что на Александровском направлении украинские военные более месяца ведут активные контрнаступательные действия.

