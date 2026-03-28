Почему кошки отвечают людям мяуканьем: ветеринары назвали 5 причин такого поведения

Кошки понимают, что их мяуканье привлекает внимание.

Если у вас есть кошка, то, наверное, вы иногда замечали, что она отвечает вам мяуканьем, когда вы с ней разговариваете. Такое поведение объясняют тем, что ваша кошка разговаривает с вами, поскольку мяуканье является ее любимым каналом коммуникации с людьми. Однако издание catster объяснило истинную причину того, почему кошки иногда настойчиво отвечают нам мяуканьем.

Они просто болтливы

Некоторые кошки, например, сиамские, более болтливы, чем другие. Такие породы, вероятно, будут мяукать вам в ответ независимо от того, что вы делаете.

"Если вы разговариваете с ними, они, вероятно, мяукнут в ответ. Если вы не разговариваете, они, вероятно, тоже мяукнут в ответ. Они часто мяукают непрерывно, и за их звуками стоит мало что, кроме того, что им просто нравится мяукать", - объясняют в материале.

Они пытаются общаться

Никто до сих пор не знает, почему кошки мяукают на людей, если это не является их привычным способом общения. Возможно, кошки знают, что мы разговариваем для общения, поэтому пытаются ответить таким же образом.

"Возможно, люди отдавали предпочтение мяукающим кошкам, поэтому эта черта закрепилась в процессе эволюции кошек рядом с людьми. Существуют также доказательства того, что мяуканье кошки может восприниматься людьми как плач младенца, и кошки, возможно, были обучены использовать мяуканье для общения с людьми из-за реакции, которую оно вызывает", - добавили в издании.

Они хотят внимания

Мяуканье является очевидным способом для кошек привлечь внимание своих хозяев. Такое поведение может быть врожденным, а может и нет.

"Хотя большинство кошек, кажется, с самого рождения знают, что мяуканье привлекает внимание (хотя сначала обычно это касается их матерей), в равной степени вероятно, что кошка научилась тому, что мяуканье привлекает ваше внимание. В конце концов, если вы обращаете внимание на свою кошку каждый раз, когда она мяукает, вполне логично, что она в какой-то момент установит эту связь", - подчеркнули в материале.

Им больно

Любое изменение поведения может говорить о том, что ваша кошка больна и испытывает боль. Кошки очень хорошо скрывают свои болезни, а в дикой природе они не хотят, чтобы их считали слабыми, поэтому эволюционировали так, чтобы очень хорошо скрывать свою боль. Обычно изменение поведения может свидетельствовать о том, что кошка чувствует себя плохо.

"Кошки также могут пытаться больше прятаться, когда испытывают боль. Они, вероятно, не будут так много играть или быть такими же активными. Если вы заметили какие-либо изменения в поведении, отведите кота к ветеринару на осмотр", - посоветовали в издании.

Они радуются

Когда кошки радуются, они становятся довольно болтливыми. В основном это серия коротких мяуканий. Иногда это также означает, что ваша кошка чего-то хочет, например, с нетерпением ждет игры или лакомства.

