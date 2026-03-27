Рубио назвал ложью слова Зеленского о требовании США по Донбассу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому говорили совсем другое.

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон требовал вывода украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Он объяснил ситуацию в комментарии журналистам.

"Это ложь. И я видел, как он это говорил, и прискорбно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему говорили не это", - сказал Рубио.

Госсекретарь США объяснил, что Зеленскому говорили совсем другое:

Видео дня

"Ему сказали очевидную вещь: гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война".

Он добавил, что гарантия безопасности - войска, которые готовы вмешаться и обеспечить безопасность.

"Что ему было сказано очень ясно, и он должен был это понять, так это то, что гарантии безопасности предоставляются только после окончания войны. Но это не было привязано к условию "если только он не отдаст территорию". Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда", - заявил Рубио.