Евросоюз может продлить временную защиту для украинцев после 2027 года, - СМИ

Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами ЕС относительно возможных вариантов нового легального статуса для украинцев.

Европейская комиссия обсуждает с государствами Европейского Союза варианты единого решения относительно статуса украинских беженцев, проживающих на территории ЕС, после марта 2027 года. Одним из вариантов является продление защиты еще на год, пишет "Европейская правда" со ссылкой на источники.

Отмечается, что Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами ЕС относительно возможных вариантов предоставления украинцам, которые сейчас проживают на территории ЕС под временной защитой, нового легального статуса с марта 2027 года. Ожидается, что до конца мая 2026 года Еврокомиссия должна подготовить конкретное предложение, которое затем будет рассмотрено представителями государств-членов блока в Брюсселе.

По данным издания, один из рассматриваемых вариантов - перевод граждан Украины на общие условия получения разрешений на проживание в государствах ЕС до создания нового спецстатуса для украинских беженцев. Также обсуждается продление действия временной защиты еще на год, до марта 2028 года.

Лишь каждый десятый беженец вернется в Украину после войны

Ранее глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник заявил, что Украина может столкнуться с медленным возвращением граждан из-за границы. По его словам, после окончания войны домой вернутся лишь 10-15% украинцев.

Воскобойник также отметил, что на данный момент статус временной защиты за границей имеют примерно 4,2 миллиона украинцев.

